Ukrayna’nın sivil can kaybı 6 bin 884! BM raporu ortaya çıktı

Ukrayna genelinde savaşta yaralananların sayısı ise 10 bin 947 olarak duyurulurken; bunların 2 bin 364'ünün erkek, 1709'unun kadın, 800'ünün çocuk ve 6 bin 74'ünün ise cinsiyeti belirlenemeyen yetişkinler olduğu ifade edildi.