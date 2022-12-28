Ukrayna'nın sivil can kaybı 6 bin 884! BM raporu ortaya çıktı
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Ukrayna’da 24 Şubat’ta başlayan savaştan 26 Aralık tarihine kadar toplam 6 bin 884 sivilin hayatını kaybettiğini, bunların 429’unun çocuk olduğunu duyurdu.
OHCHR'dan yayımlanan raporda, 10 aydır devam eden Ukrayna-Rusya savaşındaki sivil can kayıpları ve yaralılara ilişkin sayıları paylaştı. Raporda savaş boyunca toplam 6 bin 884 kişinin hayatını kaybettiği, bunların 2 bin 719'unun erkek, 1832'sinin kadın, 429'unun çocuk ve 1904'ünün ise cinsiyeti belirlenemeyen yetişkinlerden oluştuğu açıklandı.
Ukrayna genelinde savaşta yaralananların sayısı ise 10 bin 947 olarak duyurulurken; bunların 2 bin 364'ünün erkek, 1709'unun kadın, 800'ünün çocuk ve 6 bin 74'ünün ise cinsiyeti belirlenemeyen yetişkinler olduğu ifade edildi.
CAN KAYBI VE YARALANMALAR, PATLAMALAR SONUCU OLDU
Raporda, can kaybı ve yaralanmaların çoğunluğunun ağır silahların kullanılmasıyla meydana gelen patlamalar olduğu aktarıldı. Rapor, şu ifadelerle devam etti:
"Kaydedilen sivil kayıpların çoğu, ağır top atışları, çok namlulu roketatar silah sistemleri, füzeler ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş alan etkisine sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandı. OHCHR, yoğun çatışmaların devam ettiği bölgelerden bilgi alınmasının zor olması ve birçok raporun hala onaylanmayı beklemesi nedeniyle gerçek sayıların oldukça yüksek olduğuna inanmaktadır."
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