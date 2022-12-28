İşte Dünya için 2023 tahminleri! Rus isimden flaş iddia! ABD ve AB yıkılacak... Elon Musk detayı
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, 2023 yılında olmasını beklediği olayları sıraladı. Medvedev 2023 yılında ABD'de iç savaş çıkacağını ifade ederken "Petrol fiyatı varil başına 150 dolara çıkacak" dedi. Medvedev ayrıca AB'nin yıkılacağını ve Euro'nun tedavülden kalkacağını ifade etti. İşte detaylar...
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, 2023 yılında olmasını beklediği olayları sıralayarak, önümüzdeki yıl ABD'de iç savaş çıkacağını söyledi.
ABD'DE İÇ SAVAŞ ÇIKACAK PETROL ZİRVE YAPACAK
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından 2023 yılı için tahminlerini paylaştı. Medvedev'in 10 maddeden oluşan tahminlerinin arasında, ABD'de iç savaş çıkacağını söylemesi dikkat çekti. Medvedev'in tahminlerin arasında, "Petrol fiyatı varil başına 150 dolara çıkacak, doğalgaz fiyatı 1000 küpmetre başına 5 bin dolarla zirveyi görecek" yer aldı.
İşte o tahminler...
AB YIKILACAK
"İngiltere, AB'ye yeniden katılacak, İngiltere'nin dönüşüyle AB yıkılacak, euro tedavülden kaldırılacak, Polonya ve Macaristan, yıkılacak olan Ukrayna'nın batı bölgelerini ilhak edecek, Almanya ve Polonya'yı, Baltık devletleri, Çekya, Slovakya, Kiev Cumhuriyeti gibi uydularının bölgelerini kapsayacak bir Dördüncü Reich kurulacak"
ELON MUSK SEÇİMLERDE ABD'DEKİ BAZI EYALETLERİ KAZANACAK
"Fransa ile Dördüncü Reich arasında savaş çıkacak, Polonya bu süreçte bölüşülecek, Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık'tan ayrılarak İrlanda Cumhuriyeti'ne katılacak, ABD'de iç savaş çıkacak, Kaliforniya ve Teksas bağımsızlıklarını ilan edecek, Teksas ve Meksika ittifaklık kuracak, iç savaş sonrası Cumhuriyetçiler'e katılacak olan Elon Musk, başkanlık seçimlerinde bazı eyaletlerde kazanacak."
IMF VE DÜNYA BANKASI YIKIMI YAŞAYACAK
"Menkul değerler piyasası ve finansal faaliyetler ABD ve Avrupa'yı terk ederek Asya'ya taşınacak, Bretton Woods parasal yönetim sistemi yıkılacak, IMF ve Dünya Bankası'nın yıkımına yol açacak, euro ve dolar, küresel rezerv para birimi olmaktan çıkacak ve bunun yerine dijital para birimleri etkin olarak kullanılacak" ifadeleri yer aldı.
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