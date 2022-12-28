İşte Dünya için 2023 tahminleri! Rus isimden flaş iddia! ABD ve AB yıkılacak... Elon Musk detayı

IMF VE DÜNYA BANKASI YIKIMI YAŞAYACAK

"Menkul değerler piyasası ve finansal faaliyetler ABD ve Avrupa'yı terk ederek Asya'ya taşınacak, Bretton Woods parasal yönetim sistemi yıkılacak, IMF ve Dünya Bankası'nın yıkımına yol açacak, euro ve dolar, küresel rezerv para birimi olmaktan çıkacak ve bunun yerine dijital para birimleri etkin olarak kullanılacak" ifadeleri yer aldı.