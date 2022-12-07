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Almanya'da darbe alarmı! Operasyon başlatıldı çok sayıda gözaltı kararı var

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.12.2022 13:35
Almanya'da ülke genelinde yapılan baskınlarda terör örgütü üyesi olmak ve darbe planlamak suçuyla 25 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Alman Der Spiegel dergisi ise gözaltına alınanlar arasında eski askerlerin olduğunu iddia etti.
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