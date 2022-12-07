07 Aralık 2022, Çarşamba
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Almanya'da darbe alarmı! Operasyon başlatıldı çok sayıda gözaltı kararı var
Almanya'da ülke genelinde yapılan baskınlarda terör örgütü üyesi olmak ve darbe planlamak suçuyla 25 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Alman Der Spiegel dergisi ise gözaltına alınanlar arasında eski askerlerin olduğunu iddia etti.