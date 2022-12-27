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Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli kabuller! Büyükelçilerden güven mektubu

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Giriş Tarihi: 27.12.2022 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
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Başkan Erdoğan’dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde önemli kabuller! Büyükelçilerden güven mektubu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake'yi kabul etti. Büyükelçi Dissanayake, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Başkan Erdoğan, Uruguay Büyükelçisi Hugo Cayrus, İsrail Büyükelçisi Irit Lillian ve Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev'i ayrı ayrı kabul edecek.

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