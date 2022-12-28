Koronavirüs kabusunda yeni perde! ABD Çin’den gelen yolculara negatif test zorunluluğu getirdi! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor...

JAPONYA ÇİN'E VE ÇİN'DEN YAPILAN UÇUŞLARIN SAYISINI AZALTACAK

Japonya, cuma gününden itibaren Çin'den gelen tüm yolculara ve Çin'i 7 gün içinde ziyaret edenlere test zorunluğu getirirken, testi pozitif çıkanların semptomları varsa 7 gün, asemptomatikse 5 gün karantinaya alınacağını açıkladı. Japonya ayrıca, Çin'e ve Çin'den yapılan uçuşların sayısını da azaltacak.

Hindistan, Çin, Japonya, Güney Kore, Hong Kong ve Tayland'dan gelen yolculara seyahat öncesi negatif sonuçlu test zorunluluğu getirirken, semptomları olan veya testleri pozitif çıkan yolcuların karantinaya alınacağı aktarıldı.

Tayvan, Çin'den hava yolu veya deniz yoluyla gelen yolculardan 1 Ocak'tan 31 Ocak'a kadar test zorunluluğu getirerek, testi pozitif çıkanların evde izole edilebilecekleri ifade edildi. Malezya ise, Çin'den gelen yolculara ek izleme ve gözetim önlemlerini uygulamaya koydu.