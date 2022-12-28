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Koronavirüs kabusunda yeni perde! ABD Çin'den gelen yolculara negatif test zorunluluğu getirdi! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.12.2022 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
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Koronavirüs kabusunda yeni perde! ABD Çin’den gelen yolculara negatif test zorunluluğu getirdi! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor...

ABD, Covid-19 vakalarında yaşanan artışın ardından Çin’den gelen yolculara uçuş öncesi negatif test zorunluluğu getirdi. Çin’de, uygulanan "Sıfır Covid" stratejisinin sona ermesinin ardından Covid-19 vakalarında patlama yaşanırken Çin, 8 Ocak 2023’te sınırlarını yeniden açmaya hazırlanıyor. Bu karar nedeniyle birçok ülke vaka artışları nedeniyle Çin’den gelen yolculara test ve karantina zorunluluğu getirdi. Çin’den gelen yolculara test zorunluluğu getiren son ülke ise ABD oldu. İşte detaylar...

Çin, 8 Ocak 2023'te sınırlarını yeniden açmaya hazırlanırken İtalya, Japonya, Malezya, Tayvan ve Hindistan'ın aralarında bulunduğu çok sayıda ülke Çin'deki Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Çin'den gelen yolculara test ve karantina zorunluluğu getirdi.

ABD tarafından yapılan açıklamada Çin'de koronavirüse yönelik tedbirlerin gevşetilmesinin ardından Çin'den gelecek olan yolculara zorunlu koronavirüs testi isteneceği belirtildi.

Yetkililer 5 Ocak'tan itibaren Çin'den gelecek 2 yaş ve üzertindeki tüm yolculardan Çin'den ayrılmadan en fazla 2 gün önce negatif koronavirüs testi isteneceğini açıkladı.

Bazı küresel sağlık uzmanları, virüsün günde 1 milyon kişiye bulaşabileceğini söylerken, Çin'in 2 milyon veya daha fazla ölüm yaşayabileceğini belirttiler.

Bu haftanın başlarında ABD'li yetkililer, kendi seyahat kısıtlamalarını dikkate alma nedeni olarak, Çin'in pandemiyi ele alışına ilişkin Washington'dan ısrarlı bir şikayet olan Çin'den gelen "şeffaf veri eksikliğini" gösterdi.

Çin'de, kasım ayında ülke çapında görülen protestoların ardından, 2020 yılının başından bu yana uygulanan "Sıfır Covid" stratejisini fiilen rafa kaldırılmasının ardından vakalarda patlama yaşandı. Çin, 8 Ocak 2023'te sınırlarını yeniden açmaya hazırlanırken, Çin'e gelen yolcular için karantina sona erecek ve Çin vatandaşları için pasaport başvuruları devam edecek.

JAPONYA ÇİN'E VE ÇİN'DEN YAPILAN UÇUŞLARIN SAYISINI AZALTACAK

Japonya, cuma gününden itibaren Çin'den gelen tüm yolculara ve Çin'i 7 gün içinde ziyaret edenlere test zorunluğu getirirken, testi pozitif çıkanların semptomları varsa 7 gün, asemptomatikse 5 gün karantinaya alınacağını açıkladı. Japonya ayrıca, Çin'e ve Çin'den yapılan uçuşların sayısını da azaltacak.

Hindistan, Çin, Japonya, Güney Kore, Hong Kong ve Tayland'dan gelen yolculara seyahat öncesi negatif sonuçlu test zorunluluğu getirirken, semptomları olan veya testleri pozitif çıkan yolcuların karantinaya alınacağı aktarıldı.

Tayvan, Çin'den hava yolu veya deniz yoluyla gelen yolculardan 1 Ocak'tan 31 Ocak'a kadar test zorunluluğu getirerek, testi pozitif çıkanların evde izole edilebilecekleri ifade edildi. Malezya ise, Çin'den gelen yolculara ek izleme ve gözetim önlemlerini uygulamaya koydu.

ÇİN'DEN TEPKİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin yaptığı açıklamada, Batılı ülkeleri ve medyayı Çin'deki durumu "abartmakla" ve "Çin'in Covid-19 politikalarını çarpıtmakla" suçladı. Çin'in tüm ülkelerin Covid-19 politikalarının "bilime dayalı ve orantılı" olması gerektiğine dikkat çeken Wang, Covid-19 politikalarının ticareti etkilememesi gerektiğine inandığını belirterek, sınır ötesine güvenli seyahat, küresel tedarik zincirlerinin istikrarını korumak, ekonomik toparlanma ve büyümeyi desteklemek için ortak çaba çağrısında bulundu.

Öte yandan Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, günlük vaka sayılarının artık açıklanmayacağını duyurmuştu.

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