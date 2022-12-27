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Putin'den flaş karar: Rus petrolüne tavan fiyat uygulayanlara petrol ve petrol ürünü yok

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2022 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
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Putin’den flaş karar: Rus petrolüne tavan fiyat uygulayanlara petrol ve petrol ürünü yok

Son dakika | Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından imzalanan kararnameyle, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklandı. Peki, Rus petrolünde tavan fiyat ne kadar? Putin'in tavan fiyat hanlesi ne zaman başlayacak, ne zaman sona erecek? İşte detaylar...

Rusya ile Avrupa arasında petrol ve doğalgaz konusunda girilen bilek güreşinde Rus lider Putin "neşter operasyonunu" gerçekleştirdi.

VE PUTİN HAMLESİNİ YAPTI

Putin tarafından imzalanan son dakika kararnameyle, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklandı

Radikal karara göre; kararnameye göre, Rus petrolünün alıcıları, AB ve G7 ülkelerinin getirdiği tavan fiyat uygulaması üzerinden alım yapmak istiyorsa, bu ülke veya yabancı şirketlere Rus petrolünün satışı yasaklanacak.

ŞUBAT AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Putin'in imzaladığı kararname önümüzdeki 1 Şubat 2023 tarihinde yürürlüğe girecek, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak.

RUS PETROLÜNDE TAVAN FİYAT NE KADAR?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrasında birçok Avrupa ülkesi Rusya'ya karşı ekonomik tedbirler getirirken son olarak Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkeleri Rus petrolünün tavan fiyatını 60 dolar olarak belirlemişti.

AVRUPA GAZ KONUSUNDA DA SOĞUĞA MAHKUM OLMUŞTU

Ukrayna savaşı ile alevlenen enerji oyunlarında Rusya Avrupa'yı tarihinde görülmemiş ambargoyu uygularken Putin, her defasında Avrupa'yı "kara kışa mahkum ederim" sinyalini vermişti.

KRELİM: KABUL EDİLEMEZ

Geçtiğimiz gün Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada Rus doğalgaz ve petrolüne uygulanan tavan fiyatların Rusya için kabul edilemez olduğunu bildirmişti.

PUTİN AVRUPA'YI SUÇLAMIŞTI: BATILI ÜLKELER DİĞER ÜLKELERİ SOYMAYA ÇALIŞIYOR

Geçtiğimiz günlerde AB ve G7 ülkelerinin Rus petrol fiyatlarına uyguladığı tavan fiyat kararına sert bir dille tepkini ortaya koyan Putin, Batılı devletlerin ve şirketlerin sömürgeci bir zihniyetle hareket ettiklerini söylemişti.

"BİZİM BİR KAYBIMIZ YOK"

Alınan tavan fiyat kararının da dünya enerji piyasasında sorunlara yol açabileceğini açıkça belirten Rus lider Putin şunları kaydetmişti:

"Jeopolitik rakiplerimiz için amaç belli. Rus bütçesinin gelirlerini sınırlandırmak. Şu anda yapmak istedikleri şey sömürgeciliğin genlerindendir. Diğer ülkeleri soymaya ve onlardan çalmaya alışkınlar. Ancak bu tavan kararından bir şey kaybetmiyoruz. Rus petrol ve yakıt kompleksinde Rus bütçesi için bir kayıp olmadı"

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