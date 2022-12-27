Putin’den flaş karar: Rus petrolüne tavan fiyat uygulayanlara petrol ve petrol ürünü yok

PUTİN AVRUPA'YI SUÇLAMIŞTI: BATILI ÜLKELER DİĞER ÜLKELERİ SOYMAYA ÇALIŞIYOR

Geçtiğimiz günlerde AB ve G7 ülkelerinin Rus petrol fiyatlarına uyguladığı tavan fiyat kararına sert bir dille tepkini ortaya koyan Putin, Batılı devletlerin ve şirketlerin sömürgeci bir zihniyetle hareket ettiklerini söylemişti.

"BİZİM BİR KAYBIMIZ YOK"

Alınan tavan fiyat kararının da dünya enerji piyasasında sorunlara yol açabileceğini açıkça belirten Rus lider Putin şunları kaydetmişti:

"Jeopolitik rakiplerimiz için amaç belli. Rus bütçesinin gelirlerini sınırlandırmak. Şu anda yapmak istedikleri şey sömürgeciliğin genlerindendir. Diğer ülkeleri soymaya ve onlardan çalmaya alışkınlar. Ancak bu tavan kararından bir şey kaybetmiyoruz. Rus petrol ve yakıt kompleksinde Rus bütçesi için bir kayıp olmadı"