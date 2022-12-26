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Rusya Avrupa ile böyle dalga geçti! Tartışma yaratan reklamdaki gizli mesaj ne?

Ukrayna'ya yönelik askeri harekatın ardından Rusya'ya karşı ambargo kararlarını arka arkaya duyuran Avrupa, karşı hamlede gelen doğal gaz kesintisi adımıyla zorlu bir kış dönemiyle yüz yüze kaldı. Rusya'nın kararı Avrupa Birliği'nde bölünmeye neden olurken, birçok ülkede kamusal ve bireysel düzeyde zorunlu tasarrruf tedbirlerine gidildi. Eline güçlü bir koz geçen Rusya bunu kullanmaktan çekinmiyor. Rus haber kanalı Russia Today (RT)'nin, Avrupa'da yaşanan enerji krizi ile dalga geçtiği reklam bugün Batı'nın en çok tartışılan konuları arasına girdi.

Giriş Tarihi: 26.12.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 12:03
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Rusya Avrupa ile böyle dalga geçti! Tartışma yaratan reklamdaki gizli mesaj ne?

Rusya Ukrayna savaşı, bir yıla yaklaşıyor. Ukrayna'ya karşı savaş ilan etmesinin ardından Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD'nin tepkisini çeken Rusya, sayısız yaptırımla karşı karşıya kalmıştı. Kendisine yönelik yaptırımlara sessiz kalmayan Putin hükümeti ise Avrupa'ya olan enerji akışını keserek tüm kıtayı adeta karanlığa terk etmişti. Doğal gazda Rusya'ya kökten bağımlı olan AB ülkeleri, bu kararla birlikte aylardır zorlu kışı nasıl geçirecekleri konusunda büyük bir panik içindeydi. Savaşın yarattığı enerji krizi, doğal gazda olduğu kadar elektrik akışıyla da kendisini gösterirken aylardır tüm kıta "tasarruf" planlarıyla krizi aşmanın yolunu arıyordu. Sert geçen kış ayları nedeniyle kıta genelinde aylardır büyük bir çaresizlik ve isyan baş gösterirken Rusya'dan tepki çeken bir "yeni yıl mesajı" geldi.

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Rusya Avrupa ile böyle dalga geçti! Tartışma yaratan reklamdaki gizli mesaj ne?

Russia Today (RT) kanalı, yeni yıl temalı mesajında Avrupa'ya adeta gözdağı verdi. Yayınladıkları reklam kısa süre içinde büyük etkileşim alırken reklamda yer alan kareler de Rusya'nın Avrupa'yla olan işin bitmediği olarak yorumlandı. Avrupalılara "Bizi kızdırmaya devam ederseniz sonunuz böyle olacak" mesajını veren Rus kanalın reklamındaki sahneler büyük tepki topladı. Avrupalı bir ailenin geleneksel yeni yıl kutlamasını gerçekleştirdiği bir sahneyle açılışın yapıldığı reklamda, yılın krizin henüz yaşanmadığı 2021 olduğu görülüyor.

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Rusya Avrupa ile böyle dalga geçti! Tartışma yaratan reklamdaki gizli mesaj ne?

Sıcak evlerinde, süslemelerle dolu bir yeni yıl kutlaması gerçekleştirdiği görülen aile, oldukça mutlu. Henüz Rusya'nın "enerji yaptırımı"ndan muzdarip olmayan Avrupalılar, başlarına geleceklerden habersiz olarak görülüyor.

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Rusya Avrupa ile böyle dalga geçti! Tartışma yaratan reklamdaki gizli mesaj ne?

Bir sene sonrasıyla devam eden reklamda, tarihler 2022'yi gösterdiğinde ise yaşanan krizin boyutu gösteriliyor. Hali hazırda büyük bir enerji krizinin yaşandığı, "sıcak duş almayın, ışıkları kapatın, kalorifer yakmak yerine battaniyeye sarılın!" önerilerinin pompalandığı kıtadaki durum, reklama yansıtılmış.

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Rusya Avrupa ile böyle dalga geçti! Tartışma yaratan reklamdaki gizli mesaj ne?

Günümüzde yeni yılı kutlayan aile, bir önceki seneyi adeta mumla arıyor. Rusya'nın enerji akışını kesmesinin sonuçları olarak gösterilen 2022 yılı yeni yıl kutlamasında, aile babasının elektrik olmadığı için kısa devre yaptırarak yaktığı ışıklarla, bu tasarruf çağrılarına bir gönderme yapılıyor.