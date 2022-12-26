Rusya Avrupa ile böyle dalga geçti! Tartışma yaratan reklamdaki gizli mesaj ne?

Rusya Ukrayna savaşı, bir yıla yaklaşıyor. Ukrayna'ya karşı savaş ilan etmesinin ardından Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD'nin tepkisini çeken Rusya, sayısız yaptırımla karşı karşıya kalmıştı. Kendisine yönelik yaptırımlara sessiz kalmayan Putin hükümeti ise Avrupa'ya olan enerji akışını keserek tüm kıtayı adeta karanlığa terk etmişti. Doğal gazda Rusya'ya kökten bağımlı olan AB ülkeleri, bu kararla birlikte aylardır zorlu kışı nasıl geçirecekleri konusunda büyük bir panik içindeydi. Savaşın yarattığı enerji krizi, doğal gazda olduğu kadar elektrik akışıyla da kendisini gösterirken aylardır tüm kıta "tasarruf" planlarıyla krizi aşmanın yolunu arıyordu. Sert geçen kış ayları nedeniyle kıta genelinde aylardır büyük bir çaresizlik ve isyan baş gösterirken Rusya'dan tepki çeken bir "yeni yıl mesajı" geldi.