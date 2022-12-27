Avrupa’nın dinamosu zorda: Almanya’da enerji krizinin yanında ilaç krizi de patlak verdi! Hastaneler iflasın eşiğinde

Emekli çift, artan fiyatlar nedeniyle bazı alışkanlıklarından vazgeçmek zorunda kaldı. Onlar için restorana gitmek artık lüks. Balık ve tereyağını da sadece indirime girince alabiliyorlar.

Zaman zaman para biriktirmeye çalıştığını ancak başaramadığını aktaran Dieckmann, "Para biriktirmeye çalışıyoruz ama bir türlü olmuyor. Biriktirecek bir şeyimizde kalmadı. Mesala tatil bitti, yok. Eskiden senede 2-3 kez tatil yapıyorduk, artık mümkün değil" dedi.