Ölümcül kar fırtınası! ABD’de sıcaklık eksi 45 dereceyi gördü! 18 kişi hayatını kaybetti

DONDURUCU SOĞUKTA GÖÇMEN AKINI

Öte yandan, cumartesi gecesi geç saatlerde ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkent Washington'daki konutunun önüne birkaç otobüs yanaşarak çok sayıda göçmen bıraktı.

Dondurucu hava koşullarında kısa kollu tişörtle duran mülteciler, şehirdeki uygun sığınaklara ve kiliselere götürüldü. Nisan ayından bu yana kente Arizona ve Teksas'tan çok sayıda "göçmen otobüslerinin" sayıları on binleri bulan göçmeni kente bıraktığı biliniyor.

Ülkede Cumhuriyetçi eyaletlerin valileri, Meksika sınırından gelen yasa dışı göçmenleri otobüsler ile Washington DC ve New York gibi Demokrat eyaletlere gönderiyor.