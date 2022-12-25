Ölümcül kar fırtınası! ABD'de sıcaklık eksi 45 dereceyi gördü! 18 kişi hayatını kaybetti
ABD’nin kuzey, güney ve doğu eyaletlerinde meydana gelen kış fırtınası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e yükseldi. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri görülürken, 200 milyondan fazla kişinin yağışlardan olumsuz etkilendiği ifade edildi. ABD’de binlerce uçuş iptal edilirken; Kanada sınırında bulunan Montana eyaletinde hava sıcaklığı eksi 45 dereceyi gördü.
ABD'de "nesilde bir kez görülebilecek" dondurucu kar fırtınası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.
ELEKTRİK TEDARİKİNDE SORUN YAŞANIYOR
Ülke genelinde yaşanan hava koşullarına bağlı olarak en az 18 kişi hayatını kaybetti, milyonlarca Amerikalı ise elektrik tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.
Kanada'daki Büyük Göller'den Meksika sınırındaki Rio Grande'ye kadar kapsamı genişleyen "ölümcül kar fırtınası", ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ını olumsuz etkiledi.
UÇUŞLAR İPTAL
Uçuş takip sitesi FlightAware, 25 Aralık Pazar günü erken saatlerde ABD'de iç ve dış hatlarda 1392 uçuşun iptal edildiğini, 1519 uçuşta da gecikme yaşandığını bildirdi.
109 SANTİMETREYE ULAŞTI
Ulusal Hava Servisi de pazar sabahı itibarıyla Buffalo Niagara Uluslararası Havalimanı'nda kar kalınlığının 109 santimetreye ulaştığını aktardı.
Yetkililer, ayrıca Büyük Göller'in yakınında atmosferik basıncın aniden düşmesiyle oluşan ve "bomba siklonu" şeklinde adlandırılan kuvvetli bir kasırganın meydana geldiğini duyurdu. Söz konusu kasırganın şiddetli rüzgarlar ve kar fırtınasına neden olduğu aktarıldı.
DONDURUCU SOĞUKTA GÖÇMEN AKINI
Öte yandan, cumartesi gecesi geç saatlerde ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkent Washington'daki konutunun önüne birkaç otobüs yanaşarak çok sayıda göçmen bıraktı.
Dondurucu hava koşullarında kısa kollu tişörtle duran mülteciler, şehirdeki uygun sığınaklara ve kiliselere götürüldü. Nisan ayından bu yana kente Arizona ve Teksas'tan çok sayıda "göçmen otobüslerinin" sayıları on binleri bulan göçmeni kente bıraktığı biliniyor.
Ülkede Cumhuriyetçi eyaletlerin valileri, Meksika sınırından gelen yasa dışı göçmenleri otobüsler ile Washington DC ve New York gibi Demokrat eyaletlere gönderiyor.
"NESİLDE BİR KEZ GÖRÜLEBİLECEK" ŞİDDETTE BİR SOĞUK
ABD'de, 21 Aralık'ta ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, "nesilde bir kez görülebilecek" şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulunmuştu.
Ulusal Hava Durumu Servisi (NOAA), ülkenin bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını duyurmuştu.
Hava durumu servisi, "Yoğun kar yağışının, seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceğine ve hayati tehlike oluşturabileceğine" işaret etmişti.
Ayrıca, soğuk havanın etkisiyle oluşacak fırtınanın, ülkenin Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde 3. kategorideki kasırganın basıncına eş değer olacağı bilgisi paylaşılmıştı.
Fırtına nedeniyle New Jersey'nin Manhattan'a bakan kıyı şeridindeki bazı hastane ve iş yerlerinin giriş katları, taşan Hudson Nehri'nin suları altında kalırken sele maruz kalan birçok araç zarar görmüştü.
Queens ve Brooklyn'in kıyı bölgeleri de yükselen okyanus sularından zarar görürken şiddetli rüzgarın getirdiği dalgalar kıyı şeridindeki bazı caddeleri ve yaşam alanlarını kullanılamaz hale getirmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adalet Bakanlığı ARABULUCULUK SINAV SONUÇ TARİHİ! Arabuluculuk sınavı ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?
- 2023 evde bakım maaşı ne kadar olacak son dakika? Evde bakım maaşı yeni yılda zamlı kaç TL olacak?
- Masterchef 2022 ne zaman bitiyor? Masterchef 2022 final tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- EMEKLİYE YILBAŞI İKRAMİYESİ verilecek mi, ne zaman? 2023 emekli ikramiyesi var mı, kaç TL? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı memur emeklileri...
- Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? Yeni asgari ücret Ocak ayında mı yatacak?
- 2023 Ocak memur yeni maaş TABLOSU BELLİ OLDU! TÜİK TEFE TÜFE enflasyonuyla güncellendi! Doktor, hemşire, öğretmen, polis...
- EYT'de KADRO oluşuyor! 1999 sigorta, 5000 primi olana YAŞ BİLMECESİ ÇÖZÜLDÜ ÇÖZÜLECEK! 2000 sonrası sigortalılara 3600 gün anahtarı
- 2023 BEDELLİ ASKERLİK yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik YENİ ÜCRET ne kadar olacak?
- Yarın Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? EYT+Doğalgaz... 26 Aralık Pazartesi Kabine gündeminde neler var?
- ADANA TOKİ KURA SONUÇLARI: 2022 TOKİ Adana kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İsim listesi belli oldu mu?
- AÖL SINAV SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI mı? MEB Açık Lise sınavları ne zaman, hangi gün belli olacak? AÖL Mezun olma şartları neler?
- Ankara TOKİ kurası ne zaman? ANKARA'da hangi ilçelere kaç konut yapılacak? Etimesgut, Sincan, Polatlı... TOKİ kura çekilişi hangi tarihte?