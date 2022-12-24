Almanya’da Türk vatandaşının cenazesi yanlışlıkla yakılmıştı! O hastanenin ilk skandalı değilmiş

Sargın, "Bunun üstüne de amcamın başına gelenler bize ikinci büyük acıyı yaşattı. Aynı hastanede bu ikinci kez başımıza geliyor. Yetkililerden bize yardımcı olmasını istiyoruz. Olayı sonuna kadar araştırmak istiyoruz. Belki bu olayın içinden değişik şeylerde olabilir" ifadelerini kullandı.