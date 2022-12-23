Hollanda bütçesinden Ukrayna’ya dev pay

Açıklamada, bu miktarın başta askeri ekipman desteği olmak üzere, yıkılan şehirlerin yeniden yapılandırılması, alt ve üst yapının onarılması ve işlenen suçların soruşturulması için kullanılacağı kaydedildi.

Başbakan Mark Rutte konuyla ilgili Twitter paylaşımında "Rusya savaşa devam ettikçe Hollanda, Ukrayna'ya yardım etmeyi sürdürecek. Askeri, insani ve diplomatik yardımlar için 2023'te 2,5 milyar avro ayırdık. Zelenskiy'e bunu telefon görüşmesinde ilettim." ifadelerine yer verdi.