Hollanda bütçesinden Ukrayna'ya dev pay
Hollanda hükümeti 2023 yılı bütçesinden 2,5 milyar avronun askeri ve insani yardımlar için Ukrayna'ya ayrıldığını bildirdi. Başbakan Mark Rutte konuyla ilgili Twitter paylaşımında "Rusya savaşa devam ettikçe Hollanda, Ukrayna'ya yardım etmeyi sürdürecek. Askeri, insani ve diplomatik yardımlar için 2023'te 2,5 milyar avro ayırdık. Zelenskiy'e bunu telefon görüşmesinde ilettim." ifadelerine yer verdi. AB Konseyi, Ukrayna'ya 18 milyar avroluk yardım sağlamasını içeren paketin kabul edildiğini açıklamıştı.
Açıklamada, bu miktarın başta askeri ekipman desteği olmak üzere, yıkılan şehirlerin yeniden yapılandırılması, alt ve üst yapının onarılması ve işlenen suçların soruşturulması için kullanılacağı kaydedildi.
Başbakan Mark Rutte konuyla ilgili Twitter paylaşımında "Rusya savaşa devam ettikçe Hollanda, Ukrayna'ya yardım etmeyi sürdürecek. Askeri, insani ve diplomatik yardımlar için 2023'te 2,5 milyar avro ayırdık. Zelenskiy'e bunu telefon görüşmesinde ilettim." ifadelerine yer verdi.
UKRAYNA'YA YARDIM 2,5 KAT ARTACAK
Hollanda Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şubat-Aralık 2022 arasında dönemde Ukrayna'ya yapılan yardımın toplamda 987 milyon avroya yaklaştığı bildirildi.
Böylece 2023 bütçesinden yardımın 2022'de yapılanın 2,5 katı olması öngörülüyor.
Hollanda'nın, Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olduğunu gösterdiği kaydedilen açıklamada, söz konusu 2,5 milyar avroluk yardımın Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya sağladığı fonlar kapsamında olmadığı bilgisi paylaşıldı.
AB Konseyi, Ukrayna'ya 18 milyar avroluk yardım sağlamasını içeren paketin kabul edildiğini açıklamıştı.
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