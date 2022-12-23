Almanya’da cenazesi yanlışlıkla yakıldı! Türk aile mahkemede hesap soracak

Bu hastanede kendilerine yapılan ilk yanlışlık olmadığını dile getiren Sargın, şunları kaydetti:

"Bu hastanede 4 yıl önce babamın yanlışlıkla ayağını kestiler. Normalde sağ ayağının alınması gerekirken, sol ayağını aldılar. Ondan sonra da mecburen öteki ayağını da kesmek zorunda kaldılar. Babam felç. Konuşamıyor. İki ayağı yok. Hannover kentinde evde bakıma muhtaç yaşıyor. Bunun üstüne de amcamın başına gelenler bizi çileden çıkardı. Aynı hastanede bu ikinci kez başımıza geliyor. Yetkililerden bize yardımcı olmasını istiyoruz. Olayı sonuna kadar araştırmak istiyoruz. Belki bu olayın içinden değişik şeylerde olabilir. Burası bir araştırma hastanesi. Belki amcamın kadavrasını kullanmış olabilirler. Küllerin, amcama ait olduğunu nasıl bileceğim? Bana bunu kim ispat edecek? Bunların aydınlığa kavuşmasını istiyoruz. Başka birinin de başına gelmesini istemiyoruz."