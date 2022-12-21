Son dakika: "Koca Yusuf" uçakları Ukrayna'dan döndü! Başkan Erdoğan'dan uçakların personeline ve ailelerine teşekkür

BAKAN AKAR: UYGUN ŞARTLAR OLUŞUR OLUŞMAZ HAREKETE GEÇTİK

Milli Savunma Bakanı Akar, uçakların yurda dönmesi ile ilgili düzenli olarak Ukrayna ve Rusya tarafları ile görüştüklerini, kendilerine çeşitli risk ve tehlikelerden söz edildiğini ifade etti. Akar, durumun takip ve anlık olarak yakından ilgilenilerek sıkı koordine edildiğini, en uygun şartlar oluşur oluşmaz da ilk uçağın saat 17.00'de ikinci uçağın ise hemen ardından saat 17.05'te Ukrayna'dan hareket ettiğini söyledi. Uçakların, Türkiye'ye dönüş sürecini büyük hassasiyet ve dikkatle takip ettiklerini kaydeden Akar, şunları söyledi:

"Bir tarafta savaş olduğu zaman çok çeşitli yansımaları oluyor. Biz bunun bir bölümünü gördük. Şubat aylarında orada ciddi sıkıntılar söz konusuydu. Orada tahliye bekleyen kendi vatandaşlarımız vardı. Bununla birlikte oradaki insanlara da insani yardım ulaştırmak için bir gayretle oraya gittik. Havacılık büyük bir kurallar bütünüdür. Hava sahasının kapatılması ile uçaklarımız orada kaldı. Sürekli taraflarla istişare ederek ve koordinasyon içinde uçaklarımızın yurda dönmesi için gerekli bütün şartların oluşması için görüştük, çalıştık. En uygun şartlar oluşur oluşmaz da harekete geçtik."