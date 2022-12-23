KKTC bu pazar seçime gidiyor! 18 belediye başkanı seçilecek
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) seçmenler, 25 Aralık Pazar günü sandık başına gidecek. Ülke genelinde 18 belediye başkanı, 220 belediye meclis üyesi, 240 muhtar ve 960 ihtiyar heyeti üyesi, 208 bin 236 kayıtlı seçmenin oylarıyla belirlenecek.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) seçmenler, 25 Aralık Pazar günü sandık başına giderek 18 belediye başkanı, 220 belediye meclis üyesi, 240 muhtar ve 960 ihtiyar heyeti üyesini belirleyecek.
Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) yapılan açıklamada, seçmenlerin pazar günü kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi ve polis kimlik kartından biriyle oy verme işlemini gerçekleştirebileceği duyuruldu.
Seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacaklarını YSK'nin internet sitesinden öğrenebilecekleri belirtilen açıklamada, aday ve partiler için 5 Aralık'ta başlayan propaganda sürecinin 24 Aralık saat 18.00'de son bulacağı bildirildi.
Pazar günü sandık başına gidecek oy kullanma hakkına sahip 208 bin 236 seçmene belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti olmak üzere farklı renklerde 4 oy pusulası verilecek.
YSK verilerine göre seçmenler, 18 belediye başkanlığı için 6'sı kadın olmak üzere 67 aday arasından seçim yapacak. Yerel seçimle 18 belediye başkanı, 220 belediye meclis üyesi, 240 muhtar ve 960 ihtiyar heyeti üyesi belirlenecek.
SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI
Yerel seçimlerde oy verme işleminin 25 Aralık Pazar saat 08.00'de başlayıp 18.00'de sona ereceğini bildiren YSK, diğer bir duyurusunda da Seçim ve Halkoylaması Yasası'nın 104. maddesi uyarınca 25 Aralık Pazar saat 19.00'a kadar radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğunu belirtti.
Duyuruda şu ifadeler yer aldı:
"Yasa gereğince oy verme gününde uyulması gereken diğer yasaklar aşağıda belirtilmiştir. Her ne suretle olursa olsun, alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasaktır. Bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz."
KOALİSYON ORTAKLARI UBP-DP-YDP'DEN YEREL SEÇİM İTTİFAKI
KKTC'de iktidarda bulunan koalisyon ortağı Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP), yerel seçimlere tam ittifak halinde katılacak.
Hükümet ortaklarının, 13 belediyede UBP adayına, bir belediyede DP adayına, 4 belediyede bağımsız adaya destek vereceği bildirildi.
Ana muhalefet konumundaki Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) 16 belediyede kendi adayını, 2 belediyede ise bağımsız adayı destekleyeceği kaydediliyor.
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