KKTC bu pazar seçime gidiyor! 18 belediye başkanı seçilecek

YSK verilerine göre seçmenler, 18 belediye başkanlığı için 6'sı kadın olmak üzere 67 aday arasından seçim yapacak. Yerel seçimle 18 belediye başkanı, 220 belediye meclis üyesi, 240 muhtar ve 960 ihtiyar heyeti üyesi belirlenecek.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

Yerel seçimlerde oy verme işleminin 25 Aralık Pazar saat 08.00'de başlayıp 18.00'de sona ereceğini bildiren YSK, diğer bir duyurusunda da Seçim ve Halkoylaması Yasası'nın 104. maddesi uyarınca 25 Aralık Pazar saat 19.00'a kadar radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğunu belirtti.

Duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Yasa gereğince oy verme gününde uyulması gereken diğer yasaklar aşağıda belirtilmiştir. Her ne suretle olursa olsun, alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasaktır. Bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz."