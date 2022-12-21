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Zelenskiy savaş sonrası ilk kez Ukrayna'dan ayrılıyor: Durağı ABD

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.12.2022 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
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Zelenskiy savaş sonrası ilk kez Ukrayna’dan ayrılıyor: Durağı ABD

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Rusya ile yaklaşık bir yıldır süren savaş sürecinde ilk kez ülkesinden ayrılacağı açıklandı. Reuters haber ajansı, Zelenskiy'nin ABD'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, yaklaşık bir Rusya ile süren savaş sırasında ilk kez ülkesinden ayrılcağını ve ABD'ye gideğini duyurdu.

"BUGÜN WASHINGTON'A GİDECEK"

Diplomatik kaynaklara dayandırılan habere göre; Zelenskiy bugün (21 Aralık Çarşamba) Washington'a gidecek ve ABD Kongre Binası'nı ziyaret edecek.

Ukrayna Devlet Başkanı'nın, Ulusal Güvenlik Komitesi ile de görüşmesinin beklendiği bildirildi.

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