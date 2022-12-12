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Enflasyon Avrupa'nın kuzeyini de vurdu! Kuzey İrlanda'da sağlık çalışanları greve gitti!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.12.2022
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Enflasyon Avrupa’nın kuzeyini de vurdu! Kuzey İrlanda’da sağlık çalışanları greve gitti!

Avrupa'nın Batı'sındaki ülkelerde yükselen enflasyon nedeniyle grevler her geçen gün artarken, Kuzey'de de işçilerin ayaklanmaya başladığı belirtildi. Kuzey İrlanda'da sağlık çalışanları ücret artışı ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle iş bıraktı.

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