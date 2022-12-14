Ekonomik kriz Avrupa'yı felç etti! İşte ülke ülke yaşanan felaketler
Başta enerji fiyatları olmak üzere birçok üründe yaşanan yüksek fiyat artışları nedeniyle geçim sıkıntısı çeken Avrupa'da grev dalgası günden güne büyüyor. Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü düşen pek çok ülkede başlayan grevler nedeniyle hayat felç olmaya başladı.
İngiltere'de 40 binden fazla demiryolu çalışanı, maaş zammı ve çalışma şartları konusundaki anlaşmazlık nedeniyle 2 günlük grev başlattı. Demiryolu şirketi Network Rail'in sendikanın maaş zammı oranını reddetmesinin ardından başlayan grev, boyunca tren seferlerinin yalnızca yüzde 20'si yapılabilecek.
Grev boyunca trenler yerel saatle 07.30'dan 18.30'a kadar çalışacak. İskoçya ve Galler de dahil olmak üzere ülkenin birçok yerinde tren seferleri yapılmayacak.
Öte yandan İngiltere'de Ulusal Sağlık Sisteminde (NHS) kilit öneme sahip hemşireler, çok sayıda sektörün artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında makul bir maaş artışı talebiyle başlattığı grev dalgasına katılmaya hazırlanıyor.
İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da on binlerce hemşire, 15 ve 20 Aralık'ta iki günlük toplu greve gidecek. 10 binden fazla ambulans personeli ve acil servis çalışanı da 21 ve 28 Aralık'ta greve gidecek.
BELÇİKA'DA KAMU GREVDE
Belçika'da kamu çalışanları, enerji fiyatlarındaki artış ve hayat pahalılığına karşı ücretlerinin iyileştirilmediği gerekçesiyle bir günlük greve gidecek. Ülke genelinde 16 Aralık'ta yapılacak greve eğitim, sağlık, ulaştırma gibi sektörlerden çalışanların katılması bekleniyor.İşçi sendikaları, grev çağrısında tüm çalışanların eyleme katılmasının mümkün olmayabileceğini duyurdu. İşçi sendikaları enerji fiyatlarının ucuzlatılması ve alım gücü düşen çalışanlara mali yardım yapılması talebiyle daha önce de grevler düzenlemişti.
KASAPLAR SOKAKTA
Enerji krizi nedeniyle zor günler geçiren Fransa'da bir ilk yaşandı. Kasaplar ilk kez gösteri düzenledi. Kasap sektörü açısından bir ilk olma özelliğini taşıyan gösteriler kapsamında esnaf bakanlığa yürüdü.
Enerji fiyatlarının indirilmesini talep eden kasaplar, aksi halde greve gitme tehdidinde bulundu. Elektrik faturalarının geçtiğimiz yıla göre çok fazla arttığını ve kepenk kapatmakla karşı karşıya kaldıklarını belirten protestocular, hükümetten sektöre güçlü destek vermesini talep etti.
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