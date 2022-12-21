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Afrika ülkesi Gambiya'da darbe girişimi

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 21.12.2022 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
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Afrika ülkesi Gambiya’da darbe girişimi

Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da yapılan darbe girişimi engellendi, 4 asker gözaltına alındı. Ayrıca ordunun, suç ortağı olduğu iddia edilen 3 kişinin de peşinde olduğu bildirildi.

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