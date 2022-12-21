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Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş savaş açıklaması! Zirkon Hipersonik füzeler kullanılacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.12.2022 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022
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Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin’den flaş savaş açıklaması! Zirkon Hipersonik füzeler kullanılacak

Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna savaşı hakkında yaptığı açıklamada, Zirkon Hipersonik füzelerinin Ocak ayında savaşta kullanılacağını duyurdu. Zirkon Hipersonik füzelerin menzilinin 1.000 kilometre olduğu ve ses hızının 9 katına kadar (11.025 km/s) çıkabildiği iddia edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna savaşı hakkında yaptığı açıklamada, Zirkon Hipersonik füzelinin Ocak ayında savaşta kullanılacağını duyurdu.

Rus lider Putin daha önce Zirkon Hipersonik füzeleri için "durdurulamaz" demişti.

Detaylar gelecek...

İŞTE ÖZELLİKLERİ

Rusya, Zirkon füzelerini denizaltı ve suüstü gemilerine entegre etmeyi planlıyor. Hipersonik gemisavar füzesi olarak adlandırılan 3M22 Zirkon'un (NATO kodu: SS-N-33) menzilinin 1.000 kilometre olduğu ve ses hızının 9 katına kadar (11.025 km/s) çıkabildiği iddia ediliyor. Faydalı yükü 300-400 kilogram olduğu düşünülen füzenin uzunluğu ise yaklaşık olarak 10 metre.

KREMLİN'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD ziyaretinden olumlu bir sonuç beklemediklerini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Donetsk'e ilave hava savunma sistemleri sevkiyatı yapıp yapmayacağına yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk'deki durumun oldukça zorlu olduğunu söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı da durumu daha iyiye çevirmek için gerekli her adımı atıyor." diye konuştu.

Putin'in bugün Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileriyle kapsamlı bir toplantı yapacağını belirten Peskov, "Putin, önemli ve uzun bir konuşma yapacak. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da toplantıda sunum yapacak." dedi.

Rusya'nın, Zelenskiy'nin ABD ziyaretinden olumlu bir sonuç bekleyip beklemediğine yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Hayır." ifadesini kullandı.

ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yeni silah sevkiyatlarıyla ilgili tepkisini de dile getiren Peskov, "Silah sevkiyatı devam ederken sevk edilen silahların çeşitliliği genişliyor. Bütün bunlar elbette çatışmanın daha olumsuz bir hal almasına neden oluyor ve bu Ukrayna için iyi değil." dedi.

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