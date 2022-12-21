Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin’den flaş savaş açıklaması! Zirkon Hipersonik füzeler kullanılacak

ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yeni silah sevkiyatlarıyla ilgili tepkisini de dile getiren Peskov, "Silah sevkiyatı devam ederken sevk edilen silahların çeşitliliği genişliyor. Bütün bunlar elbette çatışmanın daha olumsuz bir hal almasına neden oluyor ve bu Ukrayna için iyi değil." dedi.