Son dakika! Ukrayna lideri Zelenskiy dünyaya böyle duyurdu: Başkan Erdoğan'a çok minnettarız
Son dakika haberleri... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, TRT World Forum 2022'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle esir takası anlaşmasında çok yardımcı olduğunu söyledi.
TRT World Forum 2022'ye video konferans yöntemiyle canlı bağlanan Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, dünyaya seslendi. "Rusya, dünyaya Ukrayna'nın önemini gösterdi" diyen Zelenskiy, işgalin başlamasıyla ortaya çıkan gıda krizinin küresel sonuçları olduğunu söyledi.
Ukrayna tahılının dünyaya ulaştırılmasını sağlayan tahıl anlaşmasında Türkiye'nin rolünü bir kez daha öne çıkaran Vladimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle esir takasında çok yardımcı olduğunu vurguladı ve "Çok minnettarız" dedi.
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