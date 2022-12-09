Son dakika! Ukrayna lideri Zelenskiy dünyaya böyle duyurdu: Başkan Erdoğan’a çok minnettarız

Ukrayna tahılının dünyaya ulaştırılmasını sağlayan tahıl anlaşmasında Türkiye'nin rolünü bir kez daha öne çıkaran Vladimir Zelenskiy, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle esir takasında çok yardımcı olduğunu vurguladı ve "Çok minnettarız" dedi.