21 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Dünya yeni bir savaş alarmı! Hindistan ile Çin arasında ipler gerildi! Benzeri görülmemiş asker yığını endişe yarattı

Dünya yeni bir savaş alarmı! Hindistan ile Çin arasında ipler gerildi! Benzeri görülmemiş asker yığını endişe yarattı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.12.2022
ABONE OL
Dünya yeni bir savaş alarmı! Hindistan ile Çin arasında ipler gerildi! Benzeri görülmemiş asker yığını endişe yarattı

Sınır anlaşmazlığı gerilimi giderek artan Hindistan ve Çin arasında sular durulmuyor. Hindistan, Çin'in çok fazla asker yığdığı gerekçesiyle sorunlu bölge olan Fiili Kontrol Hattı bölgesine daha önce benzeri görülmemiş bir asker yığınağı yapıldığını açıkladı.

Çin-Hindistan arasındaki anlaşmazlık birkaç yıldır devam ederken, dış basından alınan bilgiler göre sınırdaki gerilim iyice tırmanmış durumda. Hindistan'ın sınıra asker yığmaya başladığı kaydedildi. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar açıklama yaparak 3 bin 479 kilometrelik sınıra 'görülmemiş' sayıda asker yığılacağını kaydetti.

Dünya yeni bir savaş alarmı! Hindistan ile Çin arasında ipler gerildi! Benzeri görülmemiş asker yığını endişe yarattı

Bakan, "Bugün Çin sınırında yüksek sayıda Hintli asker konuşlandırması var. Bunun nedeni 2020 yılından beri Çin'in asker sayısını artırması" sözlerine yer verdi.

Dünya yeni bir savaş alarmı! Hindistan ile Çin arasında ipler gerildi! Benzeri görülmemiş asker yığını endişe yarattı

Çin ile Hindistan arasındaki anlaşmazlık 2020 yılına dayanıyor. Haziran 2020'de yaşanan çatışmada 20'den fazla Hintli asker sopalarla dövülerek öldürülmüştü.

Dünya yeni bir savaş alarmı! Hindistan ile Çin arasında ipler gerildi! Benzeri görülmemiş asker yığını endişe yarattı

Söz konusu anlaşmazlık Fiili Kontrol Hattı (LAC) adı verilen sınır boyunca meydana gelmekte. LAC, Hindistan kontrolünde olan bölgeyi Çin kontrolünde olan bölgeden ayırmak için kullanılıyor.

Dünya yeni bir savaş alarmı! Hindistan ile Çin arasında ipler gerildi! Benzeri görülmemiş asker yığını endişe yarattı

LAC, Doğu Sektörü (Arunaçal Pradeş ve Sikkim), Orta Sektör (Uttarakhand ve Himachal Pradesh) ve Batı Sektörü (Ladakh) olarak 3'e ayrılıyor.

Dünya yeni bir savaş alarmı! Hindistan ile Çin arasında ipler gerildi! Benzeri görülmemiş asker yığını endişe yarattı

Söz konusu LAC anlaşmazlığı uzun yıllardır devam ediyor. Hindistan'a göre LAC 3 bin 488 km uzunluğunda. Çin'e göre ise bu uzunluk 2 bin km civarında.

Dünya yeni bir savaş alarmı! Hindistan ile Çin arasında ipler gerildi! Benzeri görülmemiş asker yığını endişe yarattı

Çatışmaların taş ve sopa ile yapılmasının ise bir nedeni var. 1996 arasında taraf devletler arasında imzalanan bir anlaşmaya göre Himalaya ve Sikkim sınırlarındaki Hint ve Çin askerlerinin ateşli silah kullanması yasak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA