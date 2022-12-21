Dünya yeni bir savaş alarmı! Hindistan ile Çin arasında ipler gerildi! Benzeri görülmemiş asker yığını endişe yarattı
Sınır anlaşmazlığı gerilimi giderek artan Hindistan ve Çin arasında sular durulmuyor. Hindistan, Çin'in çok fazla asker yığdığı gerekçesiyle sorunlu bölge olan Fiili Kontrol Hattı bölgesine daha önce benzeri görülmemiş bir asker yığınağı yapıldığını açıkladı.
Çin-Hindistan arasındaki anlaşmazlık birkaç yıldır devam ederken, dış basından alınan bilgiler göre sınırdaki gerilim iyice tırmanmış durumda. Hindistan'ın sınıra asker yığmaya başladığı kaydedildi. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar açıklama yaparak 3 bin 479 kilometrelik sınıra 'görülmemiş' sayıda asker yığılacağını kaydetti.
Bakan, "Bugün Çin sınırında yüksek sayıda Hintli asker konuşlandırması var. Bunun nedeni 2020 yılından beri Çin'in asker sayısını artırması" sözlerine yer verdi.
Çin ile Hindistan arasındaki anlaşmazlık 2020 yılına dayanıyor. Haziran 2020'de yaşanan çatışmada 20'den fazla Hintli asker sopalarla dövülerek öldürülmüştü.
Söz konusu anlaşmazlık Fiili Kontrol Hattı (LAC) adı verilen sınır boyunca meydana gelmekte. LAC, Hindistan kontrolünde olan bölgeyi Çin kontrolünde olan bölgeden ayırmak için kullanılıyor.
LAC, Doğu Sektörü (Arunaçal Pradeş ve Sikkim), Orta Sektör (Uttarakhand ve Himachal Pradesh) ve Batı Sektörü (Ladakh) olarak 3'e ayrılıyor.
Söz konusu LAC anlaşmazlığı uzun yıllardır devam ediyor. Hindistan'a göre LAC 3 bin 488 km uzunluğunda. Çin'e göre ise bu uzunluk 2 bin km civarında.
Çatışmaların taş ve sopa ile yapılmasının ise bir nedeni var. 1996 arasında taraf devletler arasında imzalanan bir anlaşmaya göre Himalaya ve Sikkim sınırlarındaki Hint ve Çin askerlerinin ateşli silah kullanması yasak.
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