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Macron'un Dünya Kupası final maçı ardından yaptıkları alay konusu oldu! Macron için "Utanç verici ve çaresiz" denildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.12.2022
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Macron’un Dünya Kupası final maçı ardından yaptıkları alay konusu oldu! Macron için Utanç verici ve çaresiz denildi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Dünya Kupası finali için gittiği Katar'da yaptıklarıyla alay konusu oldu. Maç sonunda sahaya girerek Fransa milli takımı oyuncularının yanına giden Macron, ardından Katar Emiri'nin önünde seremoniye çıkma çabası gösterdiği sırada veto yedi. Fransa'da muhalefet ve sosyal medya kullanıcıları Macron'un kendini öne çıkarma çabalarına "Çaresiz, utanç verici" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Dünya Kupası finalinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un öne çıkmasını Katar Emiri veto etti. Bu hareket ile birlikte Macron'un görüntüleri de sosyal medyanın ve muhalefetin de dilinde. Fransız lider 'kendini gösterip, ilgi çekmek için çaresizce çabalamak'la suçlanıyor.

KATAR EMİRİ İZİN VERMEDİ

Katar'da muhteşem bir final karşılaşmasının ardından Fransa'yı penaltı atışlarıyla mağlup eden Arjantin, kupanın sahibi oldu. Lionel Messi'nin hayalini gerçekleştirdiği maç, Dünya Kupası tarihine geçti. 36 yıllık özlemi bitiren Arjantin'in kupa töreni öncesi, stadyum koridorlarında çarpıcı görüntüler ortaya çıktı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u protokelde öne çıkması için yanına çağırdı. Ancak Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Macron'un önüne geçerek yürümesine izin vermedi. Şaşkına dönen Macron ve Infantino'nun yüz ifadeleri, kameralara yansıdı.

FRANSIZ BASINI BİLE 'UTANÇ VERİCİ' OLARAK YORUMLADI

Fransız basının bile 'utanç verici' olarak yorumladığı karelerde Macron maçın bitişinden hemen sonra sahaya iniyor ve Fransız oyuncu Mbappe ile Arjantin'in kalecisi Emiliano Martínez arasında yaşanan duygusal anı yarıda kesiyor.

Martínez Fransa'nın yenilgisinin ardından yerde oturan Mbappe'yi teselli etmek için yanına gelmişken bir anda sahneye Macron çıkıyor ve koşarak ellerini forvetin kafasına koyuyor.

Martinez, Mbappe'yi yerden kaldırıp el sıkışırken, Macron oyuncunun kolunu tutuyor ve onunla konuşmaya çalışıyor.

"RAHATSIZ EDİCİ"

Ödül töreninde, morali bozuk Fransız oyunculara madalya dağıtan Macron burada Mbappe'ye tekrar sarılmaya çalıştı ancak Mbappe Başkan'la göz teması bile kurmadı ve başka bir yetkilinin elini sıkmak için hızla uzaklaştı.

Söz konusu görüntü Fransız liderin 'Rahatsız edici' olarak damgalanmasına neden oldu.

"KENDİNİ GÖSTERME ÇABASI SOYUNMA ODASINDA DA DEVAM ETTİ"

Macron'un alay konusu olduğu görüntüler bunlarla da sınırlı değil. Sosyal medyada viral olan bir başka videoda Fransa Cumhurbaşkanı gol atamayan Aurelien Tchouameni'ye sarılmaya çalışıyor. Ancak yüzünde mimik oynamayan Tchouameni Başkan'ın elini bir an önce bırakmaya niyetli görünüyor.

MUHALEFETİN DE DİLİNE DÜŞTÜ

Macron'un hareketleri ile dalga konusu olması onu muhalefetin de diline düşürdü. Milletvekili Sebastien Chenu Macron'u sert sözlerle eleştirerek "Mbappe'ye yapıştırıcı gibi yapıştığını görmek biraz rahatsız ediciydi" dedi.

Manuel Bompard ise daha önce Macron'un kullandığı bir cümleyi kullandı ve Twitter'da "Sporu politize etmemeliyiz" mesajını paylaştı.

Futbol taraftarları da Macron'un Dünya Kupası finalinde orta sahneyi ele geçirme girişimini dillerinden düşürmediler.

Kullancılardan birisi "MACRON bir sonraki seçimi kaybedip başkanlık binasını terk etmeden önce, bu oyuncuların her biri ona bir moral konuşması yapmalıdır."dedi.

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