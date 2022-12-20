Macron'un Dünya Kupası final maçı ardından yaptıkları alay konusu oldu! Macron için "Utanç verici ve çaresiz" denildi

"RAHATSIZ EDİCİ"

Ödül töreninde, morali bozuk Fransız oyunculara madalya dağıtan Macron burada Mbappe'ye tekrar sarılmaya çalıştı ancak Mbappe Başkan'la göz teması bile kurmadı ve başka bir yetkilinin elini sıkmak için hızla uzaklaştı.

Söz konusu görüntü Fransız liderin 'Rahatsız edici' olarak damgalanmasına neden oldu.