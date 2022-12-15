Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan Fas Milli Takımına övgü
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final oynayan Fas Milli Takımından övgüyle bahsetti. Macron, "Faslılara bunu söylemek istiyorum gerçekten çok büyük bir takımlar. Bu dünya kupasında güzel bir başarı yakaladılar" yorumunda bulundu.
"Faslılar'a bunu söylemek istiyorum gerçekten çok büyük bir takımlar. Bu dünya kupasında güzel bir başarı yakaladılar." diyen Macron, yarı final oynamayı başaran Fas ekibinin mahcubiyet yaşayacağı bir durum olmadığı yorumunu yaptı.
Fransız Cumhurbaşkanı, pazar günü Arjantin ve Fransa arasında oynanacak final maçını Katar'da izleyeceğini ifade etti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Wednesday 2. sezon ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? Wednesday 2. sezon var mı, olacak mı?
- Survivor 2023 kadrosunda kimler var? Survivor 2023 kadrosu açıklandı mı, ne zaman başlayacak?
- Dünya Kupası 3.lük maçı ne zaman oynanacak? Hırvatistan - Fas 3.lük maçı hangi gün oynanacak?
- Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret 2023 zam oranı açıklandı mı?
- Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Bilek kimdir, nereli? Kısmetse Olur Bilek Orundaş'ın Instagram hesabı ne?
- EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? EKPSS tercih takvimi açıklandı mı?
- Dünya Kupası final maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? 2022 Dünya Kupası ilk finalist kim oldu?
- 2023 Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? MSB duyurdu! Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri!
- Yakında parayı sağlam vuracak 4 BURÇ! 2023 yılında cepleri bayram edecek! Koç, Boğa, Aslan, Başak...
- Çocuk başına 1.259 TL ödeme! Aralık ayı SED yardım ödemeleri yattı mı? SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak?
- Doğalgaz yardımı ödemeleri yatırıldı mı, ne zaman? Doğalgaz yardımı nasıl alınır, başvuru şartları neler?
- Ehliyet yenileme son gün ne zaman? 2022 Ehliyet yenileme ne zaman bitecek?