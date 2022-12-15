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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan Fas Milli Takımına övgü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.12.2022 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan Fas Milli Takımına övgü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final oynayan Fas Milli Takımından övgüyle bahsetti. Macron, "Faslılara bunu söylemek istiyorum gerçekten çok büyük bir takımlar. Bu dünya kupasında güzel bir başarı yakaladılar" yorumunda bulundu.

Macron, Katar'ın başkenti Doha'da, Fransa'nın, Afrika'dan ilk defa dünya kupası yarı finalini oynayan bir takım unvanını elde eden Fas'ı 2-0 yenerek finale çıktığı karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"Faslılar'a bunu söylemek istiyorum gerçekten çok büyük bir takımlar. Bu dünya kupasında güzel bir başarı yakaladılar." diyen Macron, yarı final oynamayı başaran Fas ekibinin mahcubiyet yaşayacağı bir durum olmadığı yorumunu yaptı.

Fransız Cumhurbaşkanı, pazar günü Arjantin ve Fransa arasında oynanacak final maçını Katar'da izleyeceğini ifade etti.

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