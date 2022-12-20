İngiltere Merkez Bankası duyurdu! Kral Charles’ın resminin bulunduğu yeni banknotlar hazır

İngiltere'de şu anda dolaşımda Merkez Bankası'nın bastığı yaklaşık 80 milyar sterlin değerinde yaklaşık 4,5 milyar banknot bulunuyor.

İngiltere Merkez Bankası, yeni banknotların ancak yıpranmış paraların yerine ya da talebi karşılamak üzere basılacağını açıkladı.Banka, İngiltere Kraliyet Ailesi'nin rehberliğinde alınan bu kararla değişimin finansal ve çevresel etkisini en aza indirmeyi amaçladıklarını duyurdu.