20 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri İngiltere Merkez Bankası duyurdu! Kral Charles’ın resminin bulunduğu yeni banknotlar hazır

İngiltere Merkez Bankası duyurdu! Kral Charles’ın resminin bulunduğu yeni banknotlar hazır

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 20.12.2022 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022
ABONE OL
İngiltere Merkez Bankası duyurdu! Kral Charles’ın resminin bulunduğu yeni banknotlar hazır

İngiltere Kral’ı 3. Charles’ın resminin bulunduğu banknotlar bugün İngiltere Merkez Bankası tarafından tanıtıldı. Yeni banknotların 2024 yılının ortasında dolaşıma gireceği ifade edildi.

İngiltere Merkez Bankası yaptığı açıklamasında "Bugün Kral 3. Charles'ın 5, 10, 20 ve 50 pound banknotlarının tasarımını tanıtıyoruz. 2024 ortalarında dolaşıma girmeleri bekleniyor" dedi.

Merhum Kraliçe 2. Elizabeth'e ait banknotların ise kullanılabileceğini belirten yetkililer, Kraliçenin ve Kralın banknotlarının aynı anda tedavülde olacağını ifade etti.

Kraliçe 2. Elizabeth, İngiltere Merkez Bankası tarafından 1960'dan itibaren dolaşıma sokulan banknotlarda yer alan ilk ve tek monarktı. İskoçya ve Kuzey İrlanda bankaları tarafından basılan kağıt paralarda ise monarkın resmi yer almıyor.

İngiltere'de şu anda dolaşımda Merkez Bankası'nın bastığı yaklaşık 80 milyar sterlin değerinde yaklaşık 4,5 milyar banknot bulunuyor.

İngiltere Merkez Bankası, yeni banknotların ancak yıpranmış paraların yerine ya da talebi karşılamak üzere basılacağını açıkladı.Banka, İngiltere Kraliyet Ailesi'nin rehberliğinde alınan bu kararla değişimin finansal ve çevresel etkisini en aza indirmeyi amaçladıklarını duyurdu.

İngiltere’de 70 yıl sonra ilk İNGİLTERE'DE 70 YIL SONRA İLK
İngiltere’de yeni paralar görücüye çıktı! İNGİLTERE'DE YENİ PARALAR GÖRÜCÜYE ÇIKTI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA