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Mbappe'yi Macron teselli etti! Sosyal medyada gündem olan anlar

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Giriş Tarihi: 19.12.2022 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
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Mbappe’yi Macron teselli etti! Sosyal medyada gündem olan anlar

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin’e kaybeden Fransa Milli Takımı oyuncularını sahada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron teselli etti. Macron'un Mbappe'yi teselli ettiği anlar sosyal medyada güdem oldu.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Dünya Kupası'nı kaybeden Fransız oyuncular büyük üzüntü yaşarken, Lusail Stadyumu'nda maçı tribünden izleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sahaya inerek Fransız oyuncuları teselli etti.

Macron'un penaltı atışları sonrası Kylian Mbappe'yi sarılarak teselli ettiği anlar kameralara yansıdı.

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