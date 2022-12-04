Macron: Rusya'nın endişelerini dikkate almamız gerekiyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı bitirmek için müzakere masasına dönmesi durumunda, yeni güvenlik mimarisinin Rusya'ya garantiler vermesi gerektiğini belirtti. Macron, siyasi koşullara karar vermenin Ukraynalılara bağlı olduğunu vurguladı.
TF1 ve LCI televizyon kanallarına konuşan Macron, yeni güvenlik mimarisinin Rusya'nın endişelerini dikkate alması gerektiğini söyledi.
Macron, konuşmasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşa diplomasi yoluyla son vermeyi kabul etmesi halinde, Batı'nın Rusya'nın güvenlik kaygılarına nasıl çözüm bulacağını düşünmesi gerektiğini ifade etti.
"SİYASİ KOŞULLAR UKRAYNA'YA BAĞLI"
Macron, öte yandan, siyasi koşullara karar vermenin Ukraynalılara bağlı olduğunu vurguladı.
ABD Başkanı Joe Biden dönemindeki ilk resmi ziyaret kapsamında Washington'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 1 Aralık'ta, ABD Başkanı Biden ile bir araya gelmişti.
Görüşme sonrası, ABD ile Fransa ortak açıklama yayımlamıştı.
Açıklamada, "Liderler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gayrimeşru savaşını esefle kınıyor. Sivilleri ve sivil altyapıları hedef almak savaş suçudur ve sorumluları hesap vermelidir." ifadesi yer almıştı.
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