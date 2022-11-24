Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan yeni düzen açıklaması: Gerilimin sebebi bu

Fransa'nın farklı deniz aşırı topraklarında son zamanlarda meydana gelen "şiddet olaylarına" atıfta bulunan Macron, "Eski bir düzenden yeni bir düzene topluca geçiş yapıyoruz. Bunca gerilimi yaratan bu." ifadesini kullandı.

Son yıllarda "sarı yelekliler", Kovid-19 salgını, Avrupa kıtasına geri dönen savaş ve enerji gibi krizlerden geçildiğine dikkati çeken Macron, başka krizler de geçireceklerini söyledi.