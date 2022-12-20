Joe Biden'dan Nagazaki'ye flaş ziyaret! Görev başındaki ilk ABD başkanı olacak
ABD Başkanı Joe Biden'ın gideceği Japonya'da bir ilke imza atacağı belirtildi. G7 Zirvesi için önümüzdeki günlerde Japonya'da bulunacak olan Biden'ın ABD'nin atom bombasıyla vurduğu Nagazaki'ye gideceği iddia edildi. Biden bu ziyaretiyle Nagazaki'ye giden görevdeki ilk ABD başkanı olacak.
ABD Başkanı Joe Biden'ın G7 Zirvesi kapsamında gideceği Japonya'da Nagazaki'ye bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığı bildirildi. Ziyaretin gerçekleşmesi halinde Biden, ABD'nin atom bombasının hedefi olan Nagazaki'ye giden görevdeki ilk ABD başkanı olacak.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Mayıs 2023'te yapılacak G7 Zirvesi kapsamında gideceği Japonya'da, ABD tarafından atılan atom bombasının hedefi olan Nagazaki'ye bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığı bildirildi.
Japonya basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın da Biden'a Nagazaki ziyaretinde eşlik edeceği ifade edildi. Ziyaretin gerçekleşmesi halinde Biden, 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde atom bombası atılan Nagazaki'yi görev esnasında ziyaret eden ilk ABD başkanı olacak.
Kishida, 19-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında Hiroşima'da yapılacak G7 Zirvesine ev sahipliği yapacak.
BİDEN VE KİSHİDA GÖREVDEYDİ
Daha önce, 2016 yılında G7 Zirvesi kapsamında Japonya'ya gelen dönemin ABD Başkanı Barack Obama, atom bombasının hedefi olan bir diğer Japonya kenti Hiroşima'yı ziyaret etmişti.
O sırada dışişleri bakanı olan Kishida, suikast sonucu yaşamını yitiren dönemin başbakanı Shinzo Abe ile birlikte Obama'ya eşlik etmişti. Biden ise Obama döneminde başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu.
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