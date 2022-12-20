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Vladimir Putin'den dikkatleri çeken açıklama: Bir kez daha meydan okumayla karşı karşıya

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.12.2022
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Vladimir Putin’den dikkatleri çeken açıklama: Bir kez daha meydan okumayla karşı karşıya

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda düzenlenen devlet ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, "Rusya bir kez daha meydan okumayla karşı karşıya" dedi.

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