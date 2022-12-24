Endonezya’da akılalmaz olay! Borcunu ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

PAYLAŞIMI GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Ancak 12 Aralık'ta sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta gördüğü bir paylaşım onu şoke etti. 'L'nin kızının yaptığı paylaşıma göre genç kadın Kuzey Sumatra'da evinin yakınındaki bir köprüde meydana gelen Trafik kazasında hayatını kaybetmişti ve Banda Aceh şehrinde toprağa verilecekti.

KEFEN İÇİNDE BİR FOTOĞRAF

Facebook paylaşımı kadının kefene benzer bir kıyafet içinde gösteren bir fotoğraf ve hastaneye götürülen bir sedyenin görüntüsünü de içeriyordu.