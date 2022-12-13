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ABD Başkanı Biden fiyatların normale döneceği tarihi açıkladı: Yukarı çıkmayacak

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 13.12.2022 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
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ABD Başkanı Biden fiyatların normale döneceği tarihi açıkladı: Yukarı çıkmayacak

ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonun kasımda beklenenden az arttığına işaret etti, 2023'ün sonuna kadar fiyatların normale dönmesini beklediklerini, bu süreçte fiyatların yukarı çıkmayacağını öne sürdü. Son 5 aydır arka arkaya enflasyon hızında düşüş gördüklerini belirten Biden, "Enflasyonun çift haneli rakamlarda arttığı bir dünyada, Amerika'da enflasyon azalıyor." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) kasımda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 7,1 ile beklenenden az artmasının ardından Beyaz Saray'da bir konuşma yaptı.

"5 AYDIR ENFLASYON DÜŞÜYOR"

Son 5 aydır arka arkaya enflasyon hızında düşüş gördüklerini belirten Biden, "Enflasyonun çift haneli rakamlarda arttığı bir dünyada, Amerika'da enflasyon azalıyor." dedi.

Tüm bunlara rağmen ülkede fiyatların hala yüksek olduğunu, bu konuda yapılacak çok işleri olduğunu vurgulayan Biden, özellikle gıda ve benzin fiyatlarında son aylarda ciddi düşüş yaşandığını vurguladı.

"ARTIK FİYATLARIN ARTMAMASI GEREKİYOR"

Bir gazetecinin enflasyonun ne zaman normale döneceğini sorması üzerine Biden, "Gelecek yılın sonuna kadar bunun olmasını bekliyoruz. Bu konuda net bir tahminde bulunamam ama fiyatların artık artmaması gerekiyor." diye konuştu.

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