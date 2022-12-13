ABD Başkanı Biden fiyatların normale döneceği tarihi açıkladı: Yukarı çıkmayacak

Tüm bunlara rağmen ülkede fiyatların hala yüksek olduğunu, bu konuda yapılacak çok işleri olduğunu vurgulayan Biden, özellikle gıda ve benzin fiyatlarında son aylarda ciddi düşüş yaşandığını vurguladı.

"ARTIK FİYATLARIN ARTMAMASI GEREKİYOR"

Bir gazetecinin enflasyonun ne zaman normale döneceğini sorması üzerine Biden, "Gelecek yılın sonuna kadar bunun olmasını bekliyoruz. Bu konuda net bir tahminde bulunamam ama fiyatların artık artmaması gerekiyor." diye konuştu.