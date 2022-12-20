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Elon Musk'tan Twitter'da yapılacak anketler hakkında flaş açıklama! Sadece o hesaplar oy verebilecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.12.2022 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022
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Elon Musk’tan Twitter’da yapılacak anketler hakkında flaş açıklama! Sadece o hesaplar oy verebilecek

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon MuskTwitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda geçen gün bir anket başlatmış ve “CEO’luk görevini bırak” sonucu çıkmıştı. Sonuçların ardından birçok sahte hesabın ankette oy kullandığını öne süren Musk, bundan sonra önemli meselelerde sadece paralı üyelerin oy kullanacağını söyledi.

Ünlü milyarder Elon Musk, 44 milyar dolara Twitter'ı satın aldıktan sonra şirketin başına geçmişti. Aldığı kararlarla sürekli tartışma konusu olan Musk, Twitter'da görevine ilişkin bir anket başlatmıştı.

Elon Musk'ın Twitter anketinde 12 saatte 17.5 milyon kişi oy kullanmıştı. Ankete katılanların yüzde 57.5'i Elon Musk'tan görevi bırakmasını istedi. Çıkan sonuçların ardından Elon Musk, bundan sonra önemli konularda sadece Twitter Blue üyelerinin oy kullanabileceği bir sistem geliştireceklerini söyledi.

Elon Musk birçok sahte hesabın ankette oy kullandığını öne sürdü. Bir kullanıcının, "Sadece Blue üyeleri kural belirleyici anketlerde oy kullanabilmeli" yorumuna Musk'tan, "İyi nokta, Twitter bu değişikliği gerçekleştirecek" dedi.

Twitter'ın CEO'su Musk göreve geldiğinde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabına ilişkin bir anket yapmıştı. Ankette çoğunluk Trump'ın hesabının açılmasını istemişti. Elon Musk anketin sonucunda "Halk konuştu, Trump geri gelecek. Vox Populi, Vox Dei" açıklamasını yapmıştı.

Latince bir deyiş olan Vox Populi, Vox Dei "Halkın Sesi, Tanrı'nın Sesi" anlamına geliyor.

TWİTTER BLUE NE KADAR?

Twitter Blue, Elon Musk'ın platformdaki nakit akışını artırmak için uyguladığı temel yöntem. ABD vatandaşları 8 dolar karşılığında Twitter Blue üyeliği alabiliyor. Eğer Apple cihazları üzerinden bu hizmeti satın almak isterseniz iOS ücretleriyle birlikte Twitter Blue'nun fiyatı 11 dolara çıkıyor.

Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı ise 109.99 Türk Lirası aynı şekilde Apple kullanıcıları aynı hizmet için 249.49 lira ödemek zorunda.

TESLA HİSSELERİ YÜKSELDİ

Tesla hisseleri, Elon Musk'ın başlattığı ankette Twitter yöneticiliğini bırakmasının istenmesinin ardından yükseldi. Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, borsa açılışından kısa bir süre sonra yüzde 3'e kadar artarak 154,74 dolardan işlem gördü.

Tesla hisseleri, Musk'ın Twitter'ı devralma işlemlerinin tamamlandığı ekim ayından bu yana yaklaşık yüzde 30 değer kaybetmişti. Tesla hissedarları, Twitter'ın Musk için dikkat dağıtıcı bir unsur haline geldiğine inanıyor ve Tesla'daki görevlerine odaklanamadığından endişe duyuyordu.

Elon Musk’tan yeni anket! ELON MUSK'TAN YENİ ANKET!

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