Elon Musk’tan Twitter’da yapılacak anketler hakkında flaş açıklama! Sadece o hesaplar oy verebilecek

TWİTTER BLUE NE KADAR?

Twitter Blue, Elon Musk'ın platformdaki nakit akışını artırmak için uyguladığı temel yöntem. ABD vatandaşları 8 dolar karşılığında Twitter Blue üyeliği alabiliyor. Eğer Apple cihazları üzerinden bu hizmeti satın almak isterseniz iOS ücretleriyle birlikte Twitter Blue'nun fiyatı 11 dolara çıkıyor.



Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı ise 109.99 Türk Lirası aynı şekilde Apple kullanıcıları aynı hizmet için 249.49 lira ödemek zorunda.