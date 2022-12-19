İngiltere’de arabasının camına çizilen semboller dehşete düşürdü! Hırsızların gizli dili ortaya çıktı | İşte “Da Pinchi Kodu”

Bazı insanlar bu işaretlerin hırsızların anlaşmak için gizli bir kodlama sistemi olduğunu idda ediyor. Buna göre Morgan'ın evi 'doğru hedef'.Yetkililer ise Morgan'a endişelenmemesi gerektiğini ifade etti. Yapılan araştırmalara göre hırsızların genelde yalnız çalıştığı ve bu sembollerin çok nadir görüldüğü söylendi.