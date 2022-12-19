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İngiltere’de arabasının camına çizilen semboller dehşete düşürdü! Hırsızların gizli dili ortaya çıktı | İşte “Da Pinchi Kodu”

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.12.2022 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
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İngiltere’de arabasının camına çizilen semboller dehşete düşürdü! Hırsızların gizli dili ortaya çıktı | İşte “Da Pinchi Kodu”

İngiltere'de bir kadın arabasının camında gördüğü şüpheli işaretleri araştırınca ortaya korkunç bir gerçek çıktı. Sosyal medya kullanıcıları “Da Pinchi Kodu” adı verilen sembollerin hırsızlar arasında kullanılan gizli bir dil olduğunu öne sürerken, İngiliz medyası ise bu işaretlerin anlamlarını paylaştı. İşte ayrıntılar...

İngiltere'de yaşayan Laura Morgan, 2 ay önce arabasının üzerinde 'X' işaretinin çizilmiş olduğunu gördü. Başta bu durumu önemsemeyen Morgan, işareti çocukların çizmiş olduğunu düşündü.

Ancak izlerin tekrar ortaya çıkması ve yalnızca gece yapılması üzerine araştırma yapan 2 çocuk annesi kadın, tedirgin edici bir gerçekle yüzleşti. Söz konusu işaretin hırsızların kullandığı Da Pinchi kodlarından biri olabildiği iddiası Morgan'ı oldukça endişelendirdi.

Birkaç yıl önce de sosyal medyada dolaşan kodlar şöyle:

Alarmlı ev/araba

Korkmuş/Endişeli

Daha önce soyulmuş

Doğru hedef

Savunmasız kadın

Fazla riskli

Çalmaya değer bir şey yok

Zengin

Bazı insanlar bu işaretlerin hırsızların anlaşmak için gizli bir kodlama sistemi olduğunu idda ediyor. Buna göre Morgan'ın evi 'doğru hedef'.Yetkililer ise Morgan'a endişelenmemesi gerektiğini ifade etti. Yapılan araştırmalara göre hırsızların genelde yalnız çalıştığı ve bu sembollerin çok nadir görüldüğü söylendi.

Ancak bu Da Pinchi kodlarıyla ilgili ilk iddia değil. 2016 yılında da ortaya çıkmış olan kodlarla ilgili o zaman da yetkililer, iaşretlerin gaz, elektrik, su işlerinin yapılması için kullanılan zemin işaretleri olduğunu söylemişti.

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