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Twitter bazı Amerikalı gazetecilerin hesaplarını askıya aldı! Cevap Elon Musk’ın daha önceden verdiği yanıtta saklı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.12.2022 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
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Twitter bazı Amerikalı gazetecilerin hesaplarını askıya aldı! Cevap Elon Musk’ın daha önceden verdiği yanıtta saklı

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya platformu olan Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından Twitter'da yeni bir dönem başlarken, aralarında Amerikan CNN, New York Times, Washington Post'ta çalışan çok sayıda gazetecinin hesaplarını askıya aldı.

Twitter veya Elon Musk tarafından askıya alma işlemine ilişkin açıklama yapılmadı. Hesapları askıya alınan gazeteciler arasında, CNN, New York Times ve Washington Post'tan da gazeteciler yer aldı.

Hesapları askıya alınan muhabirler arasında CNN'den Donie O'Sullivan, New York Times'tan Ryan Mac, Washington Post'tan Drew Harwell, Intercept'ten Micah Lee ve gazeteci Aaron Rupar var.

Hesapların askıya alınmasıyla tweet'e yanıt veren Musk, kendisinin ifade özgürlüğüne destek verdiğini söyleyerek, kişisel bilgileri internet üzerinde ifşa ettikleri için (doxxing) hesaplarının askıya alındığını söyledi.

Musk, "Herkes için geçerli olan "doxxing" kuralları gazeteciler için de geçerli" ifadelerini kullandı.

Twitter'dan bir sözcü, yaptığı açıklamada yasağın konum verilerinin canlı paylaşımıyla ilgili olduğunu söyledi.

"BENİ ELEŞTİRMEK SORUN DEĞİL AMA…"

Musk, askıya alınan hesaplar hakkında doğrudan yorum yapmadı, ancak bir tweet'te "Beni bütün gün eleştirmek sorun değil, ancak gerçek zamanlı konumumu ifşa etmek ve ailemi tehlikeye atmak sorun" diye yazdı.

Twitter'dan Ella Irwin, yasakların çarşamba günü getirilen, canlı konum bilgilerini yasaklayan yeni kuralla ilgili olduğunu söyledi. Irwin, "Belirli bir hesap hakkında yorum yapmadan, gizlilik politikalarımızı ihlal eden ve diğer kullanıcıları riske atan tüm hesapları askıya alacağımızı doğrulayabilirim. Gazeteciler veya diğer hesaplar için bu politikada istisna yapmıyoruz" dedi.

RAKİBİ MASTODON'UN HESABINI DA ENGELLEDİ

Twitter, bu hafta Elon Musk'ın özel uçağını takip eden @ElonJet hesabını askıya aldı. Ayrıca, @ElonJet'in sahibi 20 yaşındaki Jack Sweeney'nin de kişisel hesabı bloke edildi. Musk, kendisine ve ailesine zarar verilmesini destekleyen kuruluşlara karşı yasal işlem başlatacağını söyledi.

Musk, çılgın bir takipçinin Los Angeles'ta çocuklarını taşıyan bir aracı bulmak ve ona yaklaşmak için canlı konum paylaşımını kullandığını söyledi.

Twitter, ayrıca Musk'ın satın almasından bu yana Twitter'a alternatif olarak ortaya çıkan Mastodon'un resmi hesabını da askıya aldı. Yasağın, Mastodon'un Sweeney'nin yeni hesabını tanıtmak için Twitter'ı kullanmasından sonra geldiği düşünülüyor.

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