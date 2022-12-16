Twitter bazı Amerikalı gazetecilerin hesaplarını askıya aldı! Cevap Elon Musk’ın daha önceden verdiği yanıtta saklı

"BENİ ELEŞTİRMEK SORUN DEĞİL AMA…"

Musk, askıya alınan hesaplar hakkında doğrudan yorum yapmadı, ancak bir tweet'te "Beni bütün gün eleştirmek sorun değil, ancak gerçek zamanlı konumumu ifşa etmek ve ailemi tehlikeye atmak sorun" diye yazdı.

Twitter'dan Ella Irwin, yasakların çarşamba günü getirilen, canlı konum bilgilerini yasaklayan yeni kuralla ilgili olduğunu söyledi. Irwin, "Belirli bir hesap hakkında yorum yapmadan, gizlilik politikalarımızı ihlal eden ve diğer kullanıcıları riske atan tüm hesapları askıya alacağımızı doğrulayabilirim. Gazeteciler veya diğer hesaplar için bu politikada istisna yapmıyoruz" dedi.