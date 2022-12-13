Darbecilerin sığınağı Almanya'da darbe paniği! Başkan Erdoğan'ın 6 yıl önce yaptığı uyarı akıllara geldi
Almanya, 15 Temmuz'dan sonra ülkesine sığınan FETÖ'cülerin tamamını kanatları altına alarak, büyük bir devlet skandalına imza attı. Ülkesinde özgürce dolaşırken görüntülenen FETÖ'cülerin iadesi konusunda da, teröristlerin yanında yer alan Alman devleti geçtiğimiz günlerde darbe planıyla karşı karşıya kaldı. Binlerce polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında "İmparatorluk Vatandaşı Hareketi"nin sözde lideri ve mensupları gözaltına alındı. Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişiminde, algı operasyonlarını kaleme alan Alman Der Spiegel dergisi, ülkesindeki sözde darbe planı için hemen ayağa kalkarak kendilerince milli bir duruş sergiledi. Gerek Alman hükümeti gerekse de ülkenin önde gelen basını FETÖ'cülerin kalkışmasında hayatını kaybeden 251 şehidimizi yok sayarken, ülkelerinde darbe planı için hemen aksiyon alıp harekete geçti. Almanya, ülkede darbe planı hazırladıklarını iddia ettikleri şüphelileri terörist ilan etmekte hiç tereddüt etmezken, Türkiye'deki darbe girişimi yapan örgüt mensuplarına da kol kanat germeyi ihmal etmedi. Türkiye karşıtı algı operasyonunun merkezi konumunda bulunan Alman dergisi de, FETÖ'cülerin yanında olup kendi ülkesindeki yaşananların darbe girişimi olduğunu açıkça aktardığı kapağında, "Operasyon: Darbe. Prens Reus ve yeminli muhafızlarının çılgın fantezileri" ifadeleri kullandı.
Türkiye, FETÖ'nün 2016 yılındaki 15 Temmuz kanlı darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Halkın direnişi sayesinde, kirli planlar başarısızlığa uğratıldı. Geçtiğimiz günlerde de Almanya'da darbe planlayan gruba operasyon düzenlendi.
DER SPİEGEL'İN DARBE GİRİŞİMLERİNE BAKIŞI
Yaklaşık 3 bin Alman polisinin katılımıyla ülke genelinde yapılan baskınlarda terör örgütü üyesi olmak ve darbe planlamak suçlamasıyla çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Almanya merkezli siyasi dergi Der Spiegel, ülkedeki çalkantılı süreci kapağına taşıdı.
ALMANYA'DA YAŞANANLAR İÇİN 'DARBE' DEDİLER
Konuyla ilgili haberin fotoğrafında, darbe planının lideri olduğu belirtilen Heinrich XIII Prens Reus'a yer verildi.
Yaşananların darbe girişimi olduğunu açıkça aktaran dergi, "Operasyon: Darbe. Prens Reus ve yeminli muhafızlarının çılgın fantezileri" ifadeleri kullandı.
15 TEMMUZ İÇİN ALGI OPERASYONU
Aynı derginin, Türkiye'de 6 yıl önceki darbe girişiminde ise tepki çeken ifadelerle algı operasyonuna soyunduğu bir kez daha gün yüzüne çıktı.
Tel örgülerin ardında Türk bayrağının tasvir edildiği sayılardan birinde, "Bir zamanlar demokrasi vardı." şeklindeki ifadeye yer verildi.
İKİYÜZLÜ TUTUM BİR ÜLKE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ KAYBEDİYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının kullanıldığı bir diğer sayıda ise "Bir ülke özgürlüğünü kaybediyor: Türkiye'ye odaklan." denildi.
Böylece Alman dergisinin, Almanya ve Türkiye'deki darbe girişimlerine yönelik ikiyüzlü tutumu dikkatlerden kaçmadı.
FETÖ'YE KALKAN OLDULAR
Darbe planı yaptığı iddiası ile gözaltına alınan 25 kişiyi hiçbir silahlı etkinliğe katılmamasına rağmen direkt terörist ilan eden Almanya, Türk halkını tankla ezen uçakla bombalayan FETÖ'cü darbecileri ise koruma altına aldı.
FETÖ mensupları Almanya'ya vardıklarında örgüt üyeleri tarafından korunurken, oturum ve iltica talepleri konularında destek alabiliyor.
Ayrıca FETÖ'nün finans, medya, yargı ve asker sorumluları Almanya'da rahatlıkla örgütün faaliyetlerini yönlendirmeye devam edebiliyor.
15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra diplomatik veya hizmet pasaportu taşıyan yaklaşık 1200 kişi Almanya'ya iltica talebinde bulundu.
ZEKERİYA ÖZ, CELAL KARA, ADİL ÖKSÜZ...
Almanya'dan eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın iadesini isteyen Türkiye, yine bu ülkede olduğu ileri sürülen örgütün sözde TSK imamı, darbe girişiminin "sır kutusu" Adil Öksüz'ün de iadesine ilişkin talepte bulundu.
Ancak bu iade talepleri Alman makamları tarafından yanıtsız bırakılıyor.
Haklarında kırmızı bülten çıkarılan, iadesi istenen FETÖ firarisi eski savcılar, askerler ve diplomatlar bu ülkede rahatça yaşıyor.
İadesi istenen İlhami Polat'ın da içinde bulunduğu onlarca örgüt mensubu eski subay ve 200'den fazla eski diplomatın Almanya'da rahat yaşam sürmeleri zaman zaman medyaya yansıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN 6 YIL ÖNCE AVRUPA'YI BÖYLE UYARMIŞTI: "BUMERANG GİBİ SİZİ VURACAKTIR"
Başkan Erdoğan 6 yıl önce Avrupa'ya yaptığı uyarı konuşmasında, "Şunu bilmelerini istiyorum. Bu bumerang gibi sizi vuracaktır. Bir taraftan PKK'yı terör örgütü ilan edeceksin, öbür taraftan terör örgütü PKK yöneticilerine Avrupa Parlamentosu'nun kapılarını açacaksın. Bu ne menem iş. Böyle sakat bir anlayış olabilir mi. Bu ikiyüzlülüğün ta kendisi. Dürüst olun dürüst." ifadelerini kullandı.
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