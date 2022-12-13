Darbecilerin sığınağı Almanya’da darbe paniği! Başkan Erdoğan’ın 6 yıl önce yaptığı uyarı akıllara geldi

ZEKERİYA ÖZ, CELAL KARA, ADİL ÖKSÜZ...

Almanya'dan eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın iadesini isteyen Türkiye, yine bu ülkede olduğu ileri sürülen örgütün sözde TSK imamı, darbe girişiminin "sır kutusu" Adil Öksüz'ün de iadesine ilişkin talepte bulundu.

Ancak bu iade talepleri Alman makamları tarafından yanıtsız bırakılıyor.

Haklarında kırmızı bülten çıkarılan, iadesi istenen FETÖ firarisi eski savcılar, askerler ve diplomatlar bu ülkede rahatça yaşıyor.

İadesi istenen İlhami Polat'ın da içinde bulunduğu onlarca örgüt mensubu eski subay ve 200'den fazla eski diplomatın Almanya'da rahat yaşam sürmeleri zaman zaman medyaya yansıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN 6 YIL ÖNCE AVRUPA'YI BÖYLE UYARMIŞTI: "BUMERANG GİBİ SİZİ VURACAKTIR"

Başkan Erdoğan 6 yıl önce Avrupa'ya yaptığı uyarı konuşmasında, "Şunu bilmelerini istiyorum. Bu bumerang gibi sizi vuracaktır. Bir taraftan PKK'yı terör örgütü ilan edeceksin, öbür taraftan terör örgütü PKK yöneticilerine Avrupa Parlamentosu'nun kapılarını açacaksın. Bu ne menem iş. Böyle sakat bir anlayış olabilir mi. Bu ikiyüzlülüğün ta kendisi. Dürüst olun dürüst." ifadelerini kullandı.