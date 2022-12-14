“Dünyanın en zengin insanı” değişti! İşte Elon Musk’ı tahtından eden o isim
Tesla ve SpaceX CEO'su milyarder iş insanı Elon Musk, elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın hisselerindeki düşüşten sonra "dünyanın en zengin kişisi" unvanını kaybetti. İşte Musk'ı geride bırakan o isim...
44 milyar Dolar karşılığında Twitter'ın patronu olan Musk Tesla'nın hisselerindeki düşüşün ardından "dünyanın en zengin kişisi" unvanını kaybetti.
Tesla'nın hisse fiyatlarındaki düşüşte, Twitter'ın satın alım sürecinde yaşananların da etkisi olabileceği düşünülüyor.
Yatırımcılar ayrıca ekonomideki yavaşlama ve artan borçlanma maliyeti nedeniyle Tesla araçlara olan talebin düşeceğinden endişeli...
İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI
Forbes ve Bloomberg'e göre, artık dünyanın en zengini, Fransa merkezli lüks tüketim ürünleri firması LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault. Forbes'a göre Musk'ın kişisel serveti 178 milar dolar. Arnault'unkiyse 188 milyar dolar.
Bloomberg'e göre ise Musk'ın serveti 168,5 milyar dolarken, Arnault'unki 172,9 milyar dolar. Güney Afrika doğumlu iş adamının aylar süren pazarlıklar ve belirsizlikler sonucu Ekim ayında Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması ve ardından yaşananlar uluslararası basında tartışılmaya devam ediyor.
Dünyada toplu üretime geçen ilk elektrikli araç şirketlerinden olan Tesla, hatalı araçların geri çağırılması ve sürücüsüz araçlarda yaşanan kazalara dair açılan soruşturmalar sebebiyle de kan kaybetti. Musk ayrıca Haziran ayında yaptığı açıklamada, şirketin Almanya'nın başkenti Berlin'de ve ABD'nin Texas eyaletinin başkenti Austin'de kurulan yeni fabrikalarının, Çin'deki pil sıkıntıları ve tedarik zincirindeki aksamalar yüzünden milyarlarca dolar zarar ettiğini söylemişti.
2019'da 15-20 dolar bandında seyreden Tesla hisseleri, 2020'yi 235 dolar değere ulaşarak kapatmış, 5 Kasım 2021'de ise 407 dolarla zirveyi görmüştü. Tesla hisseleri 13 Aralık itibarıyla 160 dolar civarında seyrediyor.
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