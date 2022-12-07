07 Aralık 2022, Çarşamba
Almanya'da DARBE PLANI: Almanya'da darbe oldu mu? Kim yaptı? Almanya'da son durum ne?
Almanya'da darbe mi oldu sorusunun cevabı merak konusu oldu. Almanya'da gerçekleşen darbe operasyonun ayrıntıları öğrenilmeye çalışılıyor. Ülke genelinde yapılan baskınlarda terör örgütü üyesi olmak ve darbe planlamak suçuyla 25 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Peki Almanya'da darbe oldu mu? Kim yaptı? Almanya'da son durum ne?
Giriş Tarihi: 07.12.2022 14:12
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