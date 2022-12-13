'Rusya dünyada benzeri olamayacak' demişti! ABD'den karşı hamle: Sesten 5 kat hızlı...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde Satan-2 hipersonik füzesinin ikinci denemesi için acil emri vermesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri de harekete geçti. Savaş gemilerindeki silah kapasitesini artıran ABD'nin son hamlesi dikkatleri üzerine çekti.
Pentagon'dan yapılan açıklamada ABD Hava Kuvvetleri bir B-52 bombardıman uçağından sesten 5 kat daha hızlı olduğu belirtilen bir füze fırlatıldığı duyuruldu.
Hipersonik füzenin operasyonel testinin tamamlandığı dile getirilirken tüm hedeflerin başarıyla vurulduğu belirtildi.
ABD RAKİPLERİNİN GERİSİNDE Mİ KALDI?
Daily Mail'de yer alan haberde, ABD'li milletvekillerinin ABD'nin rakiplerinin gerisinde kaldığ konsunda uyardığı söylenirken, bu füze denemesinin art arda üç güçlendirici motor denemesinde başarısız olduğu bu nedenle de operasyonal hale gelmesinin ertelendiği belirtildi.
ABD askeri yetkililerine dayandırılan haberde, Rusya'nın Ukrayna'da hipersonik füzeler ateşlediği, Çin'in de hipersonik silahlar denediği ileri sürüldü.
Öte yandan, ABD'nin Birleşik Krallık ve Avustralya ile birlikte çalıştığı ifade edildi.
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