’Rusya dünyada benzeri olamayacak’ demişti! ABD’den karşı hamle: Sesten 5 kat hızlı...

ABD RAKİPLERİNİN GERİSİNDE Mİ KALDI?

Daily Mail'de yer alan haberde, ABD'li milletvekillerinin ABD'nin rakiplerinin gerisinde kaldığ konsunda uyardığı söylenirken, bu füze denemesinin art arda üç güçlendirici motor denemesinde başarısız olduğu bu nedenle de operasyonal hale gelmesinin ertelendiği belirtildi.