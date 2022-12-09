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Bakan Çavuşoğlu gerçekleri anlattı Yunanistan çıldırdı! Dendias Türkiye'ye böyle saldırdı

Batı Trakya'daki Türk azınlıklarına yapılanları gündeme getiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Atina'yı karıştırdı. Bakan Çavuşoğlu'nun gerçekleri tek tek dile getirmesi üzerine Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, skandal ifadelerle Türkiye'ye saldırdı.

Giriş Tarihi: 09.12.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 10:22
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Bakan Çavuşoğlu gerçekleri anlattı Yunanistan çıldırdı! Dendias Türkiye’ye böyle saldırdı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim son zamanlarda daha da artmış durumda. Türkiye'deki gelişmeleri sıklıkla gündemine getiren Yunan basınının bu sabah ana hedefinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'unun sosyal medya paylaşımı vardı.

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Bakan Çavuşoğlu gerçekleri anlattı Yunanistan çıldırdı! Dendias Türkiye’ye böyle saldırdı

Bakan Çavuşoğlu yaptığı paylaşımda Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'nun üyelerinin Ankara'da ağırlandığından bahsederek, "Yunanistan, Lozan Antlaşmasını ve Türk azınlığın temel insan haklarını ısrarla ihlal etmeye devam ediyor. Batı Trakya'daki kardeşlerimiz hiçbir zaman yalnız kalmayacaktır!" ifadelerine yer verdi.

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Bakan Çavuşoğlu gerçekleri anlattı Yunanistan çıldırdı! Dendias Türkiye’ye böyle saldırdı

'Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Türk azınlığa yönelik bazı ayrımcı uygulamaları' isimli bir liste de yayımlayan Bakan Çavuşoğlu, Yunan basınını karıştırdı.

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Bakan Çavuşoğlu gerçekleri anlattı Yunanistan çıldırdı! Dendias Türkiye’ye böyle saldırdı

Yunan gazetesi Ta Nea, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Bakan Çavuşoğlu'nun gerçekleri çarpıttığını söylediğini ifade etti.

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Bakan Çavuşoğlu gerçekleri anlattı Yunanistan çıldırdı! Dendias Türkiye’ye böyle saldırdı

Gazete, Yunan Dışişleri'nin "Modern bir Avrupa demokrasisi olan Yunansitan, azınlığın refahını destekleyen yapılandırılmış bir azınlık politikası izliyor" dediğini kaydetti.