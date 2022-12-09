Bakan Çavuşoğlu gerçekleri anlattı Yunanistan çıldırdı! Dendias Türkiye’ye böyle saldırdı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim son zamanlarda daha da artmış durumda. Türkiye'deki gelişmeleri sıklıkla gündemine getiren Yunan basınının bu sabah ana hedefinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'unun sosyal medya paylaşımı vardı.