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Bakan Çavuşoğlu gerçekleri anlattı Yunanistan çıldırdı! Dendias Türkiye'ye böyle saldırdı
Batı Trakya'daki Türk azınlıklarına yapılanları gündeme getiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Atina'yı karıştırdı. Bakan Çavuşoğlu'nun gerçekleri tek tek dile getirmesi üzerine Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, skandal ifadelerle Türkiye'ye saldırdı.
Giriş Tarihi: 09.12.2022 10:22Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 10:22