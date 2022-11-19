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Türkiye'den Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesine kınama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2022
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Türkiye’den Kuzey Kore’nin kıtalararası balistik füze denemesine kınama

Türkiye, Kuzey Kore'nin dün gerçekleştirdiği kıtalararası balistik füze denemesini kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kuzey Kore'nin tüm uluslararası uyarılara rağmen sürdürdüğü bu sorumsuz tutumun bölgesel barış ve istikrara muhtemel olumsuz etkilerinden kaygı duyuyoruz." denildi.

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