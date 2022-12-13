Almanya’dan Rusya’ya zeytin dalı: Eskisi gibi olabiliriz

PUTİN'İ HEDEF ALDI: "RUSYA'NIN GELECEĞİNİ YOK EDİYOR"

Ancak şu anda bunun olmayacağını aksine Rusya'ya yönelik yaptırımları sıkılaştırdıklarını belirterek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin savaşıyla sadece Ukrayna'nın altyapısını, şehirlerini ve köylerini yok etmekle kalmıyor aynı zamanda çok sayıda insanın hayatını da mahvediyor. Putin aynı zamanda Rusya'nın geleceğini de yok ediyor." dedi.

"RUSYA BU SAVAŞI KAZANAMAYACAK"

Putin'in hedefinin yeni bir imparatorluk olduğunu savunan Scholz, bunun için Ukrayna'nın köprülerinin, altyapısının, enerji ve su kaynaklarının yok edildiğini vurguladı.

Alman Şansölye erkekler, kadınlar, yaşlılar ve çocukların füzelerle vurulduğuna dikkati çekerek, "Bu uluslararası hukukun ciddi ihlalidir. İşte bu yüzden Rusya bu savaşı kazanmamalı ve Rusya bu savaşı kazanamayacak." ifadelerini kullandı.