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Almanya'dan Rusya'ya zeytin dalı: Eskisi gibi olabiliriz

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 13.12.2022
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Almanya’dan Rusya’ya zeytin dalı: Eskisi gibi olabiliriz

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi durumunda Rusya ile ekonomik işbirliğine geri dönülebileceği sinyalini verdi. Scholz, "Açık olan bir şey var, şu anda sahip olduğumuz ilişkiler geriye gitti. Ancak savaşı sona erdiren bir Rusya'nın ve kendileri için farklı bir gelecek arzulayan Rus vatandaşlarının, başka bir zamanda yeniden ekonomik işbirliğine başlamanın mümkün olabileceği şansına da ihtiyaçları var." dedi.

Olaf Scholz, Alman Ekonomik İlişkiler Doğu Komitesinin 70. yıl dönümü etkinliğinde yaptığı açıklamada, Rusya'nın savaşın sona ermesinden sonra da Avrupa kıtasının en büyük ülkesi olmaya devam edeceğini söyledi.

"ESKİSİ GİBİ OLABİLİRİZ" MESAJI

Bu nedenle, bu dönem için hazırlık yapmanın merkezi önemde olduğunu dile getiren Scholz, "Açık olan bir şey var, şu anda sahip olduğumuz ilişkiler geriye gitti. Ancak savaşı sona erdiren bir Rusya'nın ve kendileri için farklı bir gelecek arzulayan Rus vatandaşlarının, başka bir zamanda yeniden ekonomik işbirliğine başlamanın mümkün olabileceği şansına da ihtiyaçları var." ifadelerini kullanarak savaşın sona ermesi halinde Rusya ile ekonomik işbirliğinin sinyalini verdi.

PUTİN'İ HEDEF ALDI: "RUSYA'NIN GELECEĞİNİ YOK EDİYOR"

Ancak şu anda bunun olmayacağını aksine Rusya'ya yönelik yaptırımları sıkılaştırdıklarını belirterek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin savaşıyla sadece Ukrayna'nın altyapısını, şehirlerini ve köylerini yok etmekle kalmıyor aynı zamanda çok sayıda insanın hayatını da mahvediyor. Putin aynı zamanda Rusya'nın geleceğini de yok ediyor." dedi.

"RUSYA BU SAVAŞI KAZANAMAYACAK"

Putin'in hedefinin yeni bir imparatorluk olduğunu savunan Scholz, bunun için Ukrayna'nın köprülerinin, altyapısının, enerji ve su kaynaklarının yok edildiğini vurguladı.

Alman Şansölye erkekler, kadınlar, yaşlılar ve çocukların füzelerle vurulduğuna dikkati çekerek, "Bu uluslararası hukukun ciddi ihlalidir. İşte bu yüzden Rusya bu savaşı kazanmamalı ve Rusya bu savaşı kazanamayacak." ifadelerini kullandı.

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