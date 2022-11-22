Japonya’dan Kuzey Kore’ye balistik füze mesajı! Önleme füzesi test edildi

SAVUNMA İŞBİRLİĞİ

Havacılık şirketi Lockheed Martin tarafından ABD Savunma Bakanlığı için geliştirilen Aegis balistik füze savunma sistemini teslim alan ikinci ülke olan Japonya'nın, söz konusu sistem aracılığıyla fırlatılan füzenin yeni versiyonu olan SM-3 Block IIA'nın geliştirilmesi konusunda ABD ile işbirliği yaptığı biliniyor.