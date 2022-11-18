Japonya’dan ABD’ye balistik füze uyarısı! Menzildesiniz

ABD'YE FLAŞ UYARI

Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada ise 15 bin kilometre veya daha fazla uçabileceği değerlendirilen füzenin ABD ana karasına ulaşabilecek menzile sahip olduğuna dikkat çekmişti. Gelişmelerin ardından yalnızca Kore Yarımadası ve çevresinde değil, dünya kamuoyunda da güvenlik endişeleri artmıştı.