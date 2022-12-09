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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'dan Türkiye'de bekleyen petrol gemileri hakkında açıklama! Yaptırımlara dahil değiller

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’dan Türkiye’de bekleyen petrol gemileri hakkında açıklama! Yaptırımlara dahil değiller

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Türkiye boğazlarında bekleyen Kazak petrolü taşıyan gemiler hakkında açıklamalarda bulundu. Gemilerin Rus petrolüne yönelik yaptırımlara dahil olmadığı belirten Yellen, "Bu gemilerin böyle bir prosedüre konu olması için herhangi bir gerekçe yok" dedi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Boğaz girişinde bekleyen Kazak petrolü taşıyan gemilerin Rus petrolüne yönelik yaptırımlara dahil olmadığı konusuna açıklık getirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin Boğazlar'dan geçen ham petrol tankerlerinden sigorta kapsayıcılığını teyit eden mektup talep etmesi bölgedeki tanker trafiğini artırırken ABD'den de konuya ilişkin açıklama geldi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, çoğunluğu Kazak petrolü taşıyan gemilere işaret ederek bu gemilerin Rus petrolüne fiyat tavanı yaptırımına konu olmadığına açıklık getirdiklerini söyledi.

Türk otoritelerle durumu yönetmeye çalışmak için görüştüklerini belirten Yellen gemilerden sigorta kapsayıcılık teyidi istenmesine ilişkin "Bu gemilerin böyle bir prosedüre konu olması için herhangi bir gerekçe yok" açıklamasını yaptı.

Bloomberg verisine göre çarşamba günü itibarıyla 23 milyon varil Kazak petrolü taşıyan gemiler Boğazlar'dan geçiş yapamamış durumda.

"GEMİLERLE İLGİLİ YENİ BİR UYGULAMA BAŞLAYACAK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Boğazlar'da bekleyen gemiler için sigorta firmalarının teyit mektubu vermekten imtina ettiklerini, bu durumun kabul edilemez olduğunu açıklamıştı.

Bakanlık açıklamasında Karadeniz'de bekleyen gemi sayısının 15 olduğunu belirtilirken teyit mektubu verilmemesi durumunda bazı gemilerin Karadeniz'e çıkarılmayarak Ege'de bekletilmesinin önümüzdeki süreçte alınacak bir önlem olduğunu bildirmişti.

Bakanlık, Türkiye'deki rafinerilere gelen ancak teyit mektubu verilmeyen gemilerle ilgili yakın zamanda farklı bir uygulamaya geçileceği açıklamasını yaptı.

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