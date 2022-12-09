ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’dan Türkiye’de bekleyen petrol gemileri hakkında açıklama! Yaptırımlara dahil değiller

Türk otoritelerle durumu yönetmeye çalışmak için görüştüklerini belirten Yellen gemilerden sigorta kapsayıcılık teyidi istenmesine ilişkin "Bu gemilerin böyle bir prosedüre konu olması için herhangi bir gerekçe yok" açıklamasını yaptı.

Bloomberg verisine göre çarşamba günü itibarıyla 23 milyon varil Kazak petrolü taşıyan gemiler Boğazlar'dan geçiş yapamamış durumda.