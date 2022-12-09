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Twitter’ın skandalları bir bir ortaya çıkıyor! Gizli kara listeler ifşa oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.12.2022 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022
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Twitter’ın skandalları bir bir ortaya çıkıyor! Gizli kara listeler ifşa oldu

Yeni bir Twitter araştırması, Twitter personellerinden oluşan ekiplerin kara listeler hazırladığını, beğeni almayan tweet'lerin trend olmasını önlediğini ve bütün hesapların ve hatta trend olan konuların görünürlüğünü aktif olarak kısıtladığı öne sürüldü.

Twitter skandallarında 2. perde… Gazeteci Bari Weiss, üst düzey Twitter görevlileri, şirketin "siyasi görüş veya ideolojiye dayalı gölge yasaklama yapmadığına dair güvence" vermesine rağmen, gizli bir filtreleme yaptığını öne sürdü.

SKANDLARDA 2. BÖLÜM

Perşembe gecesi uzun bir başlık halinde ' Twitter Dosyaları'nın ikinci bölümünü yayınladı.

Kıdemli bir Twitter çalışanı Weiss'in mesajlarına, "Bu çok güçlü bir araç" derken, bir başkası "normal insanlar bizim ne kadar çok şey yaptığımızı bilmiyor" yanıtını verdi.

"TRENDLER KARA LİSTESİ"

İddiaya göre Twitter moderatörleri, belirli bir tweet'in kapsamını veya tüm hesabın keşfedilebilirliğini sınırlamak için kullanıcıyı "Trendler Kara Listesi", "Kara Listede Ara" ve "Yükseltmeyin" gibi kategorilere ekleme yetkisine sahip.

Üstelik tüm bunlar kullanıcıların bilgisi veya herhangi bir uyarı olmadan gerçekleşiyor.

Belgelerin yayınlanması, Ekim ayında Twitter'ı devraldıktan sonra Gadde ve Roth da dahil olmak üzere birkaç üst düzey yöneticiyi kovan ve Twitter'ın önceki kararlarından bazılarını iptal eden, şirketin yeni CEO'su Elon Musk tarafından onaylandı.

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