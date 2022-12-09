Paris karanlığa gömüldü! Birçok mahalle elektriksiz kaldı
Fransa'nın başkenti Paris'te elektrik kesintisi nedeniyle birçok mahalle karanlığa büründü. Olayın Enedis tarafındaki bir trafo arızasıyla bağlantılı olduğu belirtildi.
Paris Centre Belediye Başkanı Ariel Weil, saat 22.42'de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Paris'in 4. ve 5. bölgesinde elektrik kesintilerinin meydana geldiğini aktardı.
Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Paris itfaiyecileri, söz konusu 4 bölgedeki elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşların kendileriyle temasa geçtiğini doğrulayarak, olayın Enedis tarafındaki bir trafo arızasıyla bağlantılı gibi gözüktüğünü bildirdi. Paris itfaiyecileri, durumun düzelmekte olduğuna işaret etti.
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