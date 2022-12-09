Paris karanlığa gömüldü! Birçok mahalle elektriksiz kaldı

BFMTV'in elektrik hatları altyapı ve bakımından sorumlu kuruluş Enedis'e dayandırdığı habere göre, Paris'in 1,3, 4 ve 5. bölgelerinde yerel saatle 23.00 civarında çok sayıda sokak elektrik kesintisinden etkilendi ve Paris'in orta bölgesi karanlıkta kaldı.