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Denizcilik Genel Müdürlüğü: Gemi sayısı haberlerde belirtilen sayıda değil

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.12.2022
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Denizcilik Genel Müdürlüğü: Gemi sayısı haberlerde belirtilen sayıda değil

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türk Boğazlarında bekleyen ham petrol yüklü gemi sayısının 15 olduğu belirtilerek, "Karadeniz'de bekleyen gemi sayısı haberlerde belirtilen sayıda olmadığı gibi gemi sayısının fazlalığı da ülkemize bir baskı aracı olarak kullanılması da kabul edilebilir değildir" denildi.

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