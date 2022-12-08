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Son dakika! Rusya'dan dikkat çeken açıklamalar: Kırım risk altında

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.12.2022
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Son dakika! Rusya’dan dikkat çeken açıklamalar: Kırım risk altında

Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsveç ve Danimarka'nın korktuğu için Rusya'yı Kuzey Akım soruşturmasına dahil etmediğini açıkladı. Öte yandan Kremlin sözcüsü Peskov da Ukrayna savaşına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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