Avrupa kömüre geri dönüyor! İngiliz hükümeti 30 yıl sonra ilk kez bir kömür madeni projesine lisans verdi

İngiltere Kalkınma ve Sosyal Konut Bakanı Michael Gove'un, kuzeybatıdaki Cumbria bölgesindeki bir kömür madeni projesine onay verdiği bildirildi. Açıklamada, "Bu kömür, eğer ülkede üretilmezse dışardan ithal edilmesi gerekecek olan çeliğin üretim safhasında kullanılacak. Elektrik üretimi için kullanılmayacak." ifadesine yer verildi.