Avrupa kömüre geri dönüyor! İngiliz hükümeti 30 yıl sonra ilk kez bir kömür madeni projesine lisans verdi
Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle yaşanan enerji krizi, Avrupa'da etkisini giderek arttırıyor. Krizi hafifletmek için bazı Avrupa ülkeleri kömür üretimine geri dönerken, son olarak İngiliz hükümeti, 30 yıl sonra ilk kez ülkede bir kömür madenine lisans verildiğini bildirdi.
İngiltere Kalkınma ve Sosyal Konut Bakanı Michael Gove'un, kuzeybatıdaki Cumbria bölgesindeki bir kömür madeni projesine onay verdiği bildirildi. Açıklamada, "Bu kömür, eğer ülkede üretilmezse dışardan ithal edilmesi gerekecek olan çeliğin üretim safhasında kullanılacak. Elektrik üretimi için kullanılmayacak." ifadesine yer verildi.
30 YIL SONRA BİR İLK
İngiliz basınında, madenden 165 milyon sterlinlik yatırımla yılda 2,8 milyon ton kömür çıkarılmasının beklendiği belirtilerek, hükümetten, 30 yıl sonra ilk kez bir kömür madenine lisans verildiğine işaret edildi.
ÇEVRECİLER KARARA TEPKİLİ
Öte yandan, uzmanlar madenin, işler hale gelmesiyle yılda 400 bin ton sera gazı salımına neden olacağını belirtiyor. Greenpeace'ten yapılan açıklamada, İngiltere'nin iklim bilinci konusunda lider olmak yerine "iklim ikiyüzlülüğü konusunda süper güç olmayı seçtiği" eleştirisinde bulunuldu.
İngiliz hükümeti, daha önce 2050 yılı itibarıyla ülkede sıfır karbon emisyonu hedeflendiğini bildirmişti.
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