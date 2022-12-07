Netflix’in skandal Türkiye haritası Yunanistan’ın gündeminde! Tek bir soru sordular

TÜRKLER KÖTÜ GÖSTERİLDİ

Örneğin platformun, 6-7 Eylül olaylarını konu eden, 'Kulüp' dizisinde; Türkler her yeri durduk yere yakıp yıkan bir millet gibi gösterildi. Bir diğer Türk yapımı dizi olan, 'Zeytin Ağacı'nın 1940'lı yıllarda geçen bir sahnesinde ise mübadele döneminde bir Rum anne, bindiği bir Türk ailenin teknesinde, uykuya daldığı sırada, tekne sahibi tarafından başına vurularak denize atılıp boğuluyor. Türkiye'yi aşağılayan ve çirkin gösteren senaryolara yer verilirken kendisine aydın ve sanatçı diyen kişiler bu karalamaya seslerini çıkarmıyor.